Корпоративные тренеры охотно продвигают практики осознанности как универсальный рецепт снижения стресса и повышения эмпатии в коллективе. Логика проста: если сотрудник научится замечать свои автоматические реакции, он станет мягче и внимательнее к коллегам. Однако новое исследование бросает тень на эту гладкую картину, показывая, что в определённом типе личности такой подход может дать противоположный эффект. Не снимая напряжения, тренинг способен углубить внутреннее презрение и превратить скрытую холодность в бытовую грубость, хотя и не доводит дело до открытого конфликта.

Разграничение наблюдений и моделей

Автор работы, Адам Кей из Школы менеджмента Мума Университета Южной Флориды, исследует взаимодействие между психологическим состоянием и поведенческим паттерном, известным как макиавеллизм. Это не клинический диагноз, а устойчивый стиль взаимодействия с миром: эмоциональная дистанция, склонность к манипуляции и расчётливая оценка людей как инструментов достижения собственных целей.

Ключевой вопрос исследования — не то, «работает» ли осознанность, а то, при каких условиях она меняет эмоциональный фон. Кей выдвигает гипотезу, что осознание не всегда ведёт к прощению или теплоте. Для человека с высокой степенью макиавеллизма акцент на внутреннем опыте может, напротив, сделать обиду и недовольство более осознанными и, следовательно, более интенсивными. Это классический случай, когда один и тот же инструмент (тренинг) запускает разные механизмы в зависимости от исходных параметров «оператора».

Методика и её ограничения

Для проверки этой гипотезы было проведено 30-дневное исследование на样本е из 473 работников здравоохранения Северной Америки. Добровольцев разделили на три группы: одну, проходившую курс осознанности, вторую, занимавшуюся дыхательной гимнастикой, и контрольную, которая продолжала жить в обычном ритме. Программа осознанности включала ежедневные онлайн-инструкции (5 минут) и практику (10–15 минут), а также напоминания пять раз в день сделать несколько осознанных вдохов. Данные собирались в три временные точки: до начала, через три недели и по окончании курса. Работа опубликована в журнале Journal of Business Ethics.

Здесь важно различать, что измерялось. Исследователи фиксировали не только частоту конфликтов, но и субъективные эмоции: презрение, гнев, отвращение. Это позволяет отделить когнитивный процесс (осознавание) от аффективного заряда (ощущение) и последующего действия (грубость). Такой подход позволяет увидеть, что усиление негативных эмоций является промежуточным звеном, связывающим тренинг с изменением поведения.

Что показала практика

Результаты оказались неоднозначными, но вполне предсказуемыми в рамках предложенной модели. У сотрудников с низким уровнем макиавеллизма заметных сдвигов в эмоциях не произошло. В группах дыхательной гимнастики и контрольной тоже никаких аномалий не выявлено. Эффект проявился избирательно: именно у людей с выраженными чертами макиавеллизма тренинг осознанности усилил переживание презрения, гнева и отвращения к коллегам.

Это эмоциональное напряжение нашло выход в поведении, но в специфической форме. У участников с высокой степенью макиавеллизма стало чаще проявляться невежливость на рабочем месте. При этом открытых, грубых форм враждебности, таких как публичное унижение, не зафиксировали. Кей объясняет это осторожностью таких людей: они понимают риски репутационного ущерба и предпочитают формы агрессии, где злой умысел трудно доказать. Мелкая бытовая грубость — идеальный инструмент: она ранит, но оставляет пространство для отрицания намерения.

Где заканчивается доказательство

Сам исследователь подчёркивает важное ограничение: исследование проведено в одной отрасли — здравоохранении, где высоки требования к профессионализму, а демографический состав преимущественно женский. Поскольку у женщин чистый макиавеллизм встречается реже, чем у мужчин, это может несколько искажать общую картину. Результаты пока нельзя распространять на другие отрасли или на более гендерно сбалансированные коллективы. Это не опровержение, а призыв к дальнейшей проверке в разных контекстах.

Тем не менее, работа Кей заставляет пересмотреть привычное представление об осознанности как о нейтральном или всегда полезном инструменте. Она показывает, что даже хорошо намеренные практики могут стать топливом для уже существующих паттернов поведения. Для человека, привыкшего к эмоциональной дистанции и расчёту, акцент на внутренних состояниях не обязательно ведёт к уязвимости и открытости. Иногда он лишь даёт больший контроль над тем, как и когда выражать неприязнь.

Это не значит, что осознанность вредна. Скорее, она работает как зеркало: показывает то, что уже есть, и усиливает его. Вопрос не в том, какой инструмент использовать, а в том, кто его применяет и с какими установками. В мире, где корпоративная культура всё чаще обращается к психологическим практикам для решения управленческих задач, понимание таких нюансов становится не академическим упражнением, а практической необходимостью.