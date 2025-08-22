Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тело и медитация летом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:05

Путешествие от стресса к спокойствию: как медитация может стать вашим спасением

Психологи рекомендуют медитацию как способ улучшения психического здоровья

Задумывались ли вы, как всего 15 минут медитации могут изменить вашу жизнь? В мире, где внимание становится дефицитом, медитация осознанности выделяется как мощный инструмент, способный не только расслабить, но и улучшить концентрацию. Исследования показывают, что она активирует мозг, снижая уровень альфа-волн, которые обычно связаны с состоянием покоя.

Что такое медитация осознанности?

Медитация осознанности — это практика, при которой человек сосредотачивается на настоящем моменте, обращая внимание на своё дыхание. Важно не подавлять возникающие мысли или эмоции, а просто замечать их. Такой подход помогает снизить уровень стресса и повысить эмоциональную устойчивость.

В одном интересном эксперименте, проведённом с участием 42 студентов, выяснили, что всего 15 минут медитации ежедневно в течение шести недель приводят к снижению альфа-ритма в лобных и затылочных областях мозга. Эти зоны отвечают за внимание и контроль эмоций. При этом физиологическое возбуждение остаётся на прежнем уровне, что подтверждает эффективность медитации.

Авторы исследования пришли к выводу, что основная цель медитации — не успокоение, а тренировка внимания. С течением времени мозг становится более эффективным в сосредоточении, переходя из состояния покоя в режим концентрации.

