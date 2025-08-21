Шесть недель медитации: как 42 студента улучшили внимание с помощью новой техники

Новое исследование, опубликованное в журнале International Journal of Psychophysiology, показало, что медитация осознанности влияет на мозг не только как средство расслабления, но и помогает тренировать внимание. Это открытие проливает свет на механизмы работы медитации.

Медитация осознанности предполагает сосредоточение на настоящем моменте без оценок, чаще всего через наблюдение за дыханием, что является основой практики. Это помогает улучшить концентрацию.

Эта практика, укорененная, например, в буддизме, сегодня широко применяется в психотерапии. Она помогает снижать стресс, регулировать эмоции и развивать когнитивную гибкость, что является ее основными преимуществами.

Однако механизмы ее действия остаются предметом исследований, что указывает на важность изучения. Ученые стремятся понять, как это работает.

Методы исследования: ЭЭГ и оценка физиологического возбуждения

Ученые использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) и показатель электропроводимости кожи, связанный с активацией симпатической нервной системы, чтобы провести эксперимент. Это позволяет изучить мозг.

42 студента (средний возраст — 21 год) были случайным образом разделены на две группы: одна занималась медитацией по 15 минут в день, другая — слушала классическую музыку. Участники были поделены для получения разных результатов.

Эксперимент длился шесть недель, чтобы получить более точные результаты и оценить эффект практики. Это является важным фактором.

До и после у участников измеряли альфа-активность мозга, уровень физиологического возбуждения и с помощью специального опросника — уровень осознанности. Это было необходимо для изучения изменений.

Результаты: снижение альфа-волн

Результаты показали: во время медитации осознанности интенсивность альфа-волн снижались сильнее, чем в состоянии покоя, что показывает важный эффект. Это является ключевым моментом.

Этот эффект был особенно заметен в лобных и затылочных областях мозга, связанных с вниманием и эмоциональной регуляцией, что делает этот эффект значимым. Это важно для работы мозга.

Более выраженное снижение наблюдалось в правом полушарии, ответственном за обработку эмоций, что указывает на связь медитации с эмоциями. Это показывает важность работы.

При этом уровни проводимости кожи существенно не различались между состояниями медитации и отдыха, что указывает: изменения альфа-волн связаны скорее с вниманием, чем с общим расслаблением и успокоением, что имеет важное значение.

Ограничения исследования: малая выборка

Ограничением исследования остается малая и однородная выборка — молодые студенты с минимальным опытом практики, что может искажать результаты. Это является важным моментом.

В будущем ученые планируют изучить влияние дыхательных техник и расширить выборку на разные возрастные и клинические группы, чтобы расширить знания. Это нужно для расширения знаний.

Интересные факты о мозге:

Мозг человека весит около 1,3-1,4 килограмма.

Мозг использует около 20% энергии, потребляемой организмом.

Мозг состоит примерно из 86 миллиардов нейронов.

Медитация осознанности оказывает положительное влияние на мозг, тренируя внимание и улучшая эмоциональную регуляцию. Дальнейшие исследования помогут лучше понять механизмы действия этой практики и ее потенциал для улучшения психического здоровья.