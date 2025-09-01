Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:51

Медитация без коврика и свечей: цифровая версия работает не хуже классической

Учёные: мобильные приложения для медитации снижают тревожность и улучшают эмоциональный баланс

Медитация давно перестала быть уделом немногих практиков и стала частью повседневности миллионов людей. Особенно этому способствовали мобильные приложения, которые позволяют практиковать осознанность буквально в любом месте и в любое время.

Почему они стали такими популярными

Сегодня в мире существует тысячи приложений для медитации, а лидеры рынка, вроде Calm и Headspace, насчитывают сотни миллионов загрузок. Их успех объясняется доступностью: достаточно смартфона, чтобы получить персонального "тренера по медитации". Это удобно для людей, которые живут в небольших городах или не могут посещать очные занятия.

Что говорит наука

Исследования показывают, что даже короткие практики через приложения способны приносить пользу. У пользователей снижается уровень тревожности и стресса, улучшается сон, уменьшается количество навязчивых мыслей. Более того, некоторые данные свидетельствуют, что медитация влияет на экспрессию генов, связанных с воспалительными процессами.

Психолог Дэвид Кресвелл из Университета Карнеги-Меллона пояснил:

"Приложения для медитации доминируют на рынке приложений для психического здоровья".

Он отмечает, что цифровые инструменты позволяют ученым расширять масштаб исследований: если раньше в лаборатории можно было наблюдать сотни пациентов, то теперь речь может идти о десятках тысяч участников по всему миру.

Сильные стороны приложений

Главное преимущество таких программ — гибкость. Пользователь может выбрать короткую практику на 3 минуты в очереди или более продолженную сессию дома. Исследования показывают, что для заметного эффекта достаточно тратить 10-20 минут на медитацию трижды в неделю. Для людей с плотным графиком это реальный способ заботиться о психическом здоровье без жестких ограничений.

Кроме того, приложения все чаще интегрируются с фитнес-браслетами и смарт-часами, что позволяет отслеживать сон, пульс и уровень стресса в динамике. В будущем ожидается внедрение искусственного интеллекта, который сможет предлагать персонализированные программы — от облегчения хронической боли до тренировки концентрации для спортсменов.

Проблемы и ограничения

Однако у медитационных приложений есть и слабые стороны. Главная — удержание внимания пользователей. По данным исследований, до 95% людей перестают пользоваться приложением спустя месяц после установки. Для сравнения, похожие сервисы вроде Duolingo добились большего вовлечения благодаря геймификации.

Еще один важный момент — приложения не могут полностью заменить живое обучение и групповую практику. Они скорее выступают как первый шаг, позволяющий человеку попробовать медитацию и почувствовать начальный эффект.

Зачем это нужно современному миру

Растущий уровень стресса, тревожности и одиночества делает подобные цифровые инструменты особенно актуальными. Приложения помогают миллионам людей справляться с перегрузкой, восстанавливать эмоциональный баланс и укреплять психическое здоровье.

Как отмечает Кресвелл: "Я не думаю, что когда-нибудь будет полная замена хорошей группе медитации или учителю, но приложения — отличный первый шаг".

