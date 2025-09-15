Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка отслеживает похудение с помощью ии
Девушка отслеживает похудение с помощью ии
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:21

Голод и злость во время диеты: главный сигнал, что вы всё делаете неправильно

Эксперт Роскачества Давлекамова назвала главные ошибки во время диеты

Голод, раздражительность и постоянное плохое настроение во время диеты — верный признак того, что вы выбрали неправильный путь. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова.

Главные ошибки при изменении рациона

По словам эксперта, распространённая ошибка — резкое урезание калорий и однообразный рацион.

"Организм воспринимает это как угрозу и начинает бунтовать, требуя недостающих элементов и посылая сигналы о сильном голоде", — пояснила Давлекамова.

Важно понимать: цель диеты не в том, чтобы есть меньше, а в том, чтобы питаться качественной и разнообразной едой, богатой нутриентами.

Как помогают функциональные продукты

Специалист отметила, что функциональные продукты могут сыграть ключевую роль в поддержании баланса питательных веществ.

"Важно интегрировать их в ежедневное меню, а не просто изредка добавлять. Например, богатый полезными веществами хлеб вместо обычного на завтрак может кардинально изменить картину дня: снижается тяга к вредным перекусам, появляется энергия", — рассказала Давлекамова.

Таким образом, человек перестаёт бороться с голодом и начинает давать телу то, что ему действительно нужно.

Диета как инвестиция в себя

Осознанный подход к питанию помогает:

  • избегать срывов,

  • поддерживать высокий уровень метаболизма,

  • сохранять стабильное настроение и ясность ума.

Диета перестаёт восприниматься как наказание — она превращается в инвестицию в собственное здоровье и благополучие.

