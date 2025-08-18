Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Часы Apple Watch
Часы Apple Watch
© commons.wikimedia.org by fancycrave1 is licensed under CC0
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Тренировка без тренажёров: почему дом превращается в фитнес-клуб

Психотерапевт Стефани Рот-Голдберг объяснила, почему лёгкая активность засчитывается как тренировка

Представьте себе: привычная уборка квартиры или неспешная прогулка могут оказаться не менее значимыми для здоровья, чем изнуряющая тренировка в спортзале. Долгое время я считал, что физическая активность должна быть предельно интенсивной: чем больше пота и усталости, тем "правильнее" тренировка. Но с появлением Apple Watch я внезапно понял: движение засчитывается в любом формате — и это перевернуло моё отношение к спорту.

От спорта к жёсткой дисциплине

В детстве и юности я занимался разными видами спорта — гимнастикой, плаванием, конным спортом. Все тренировки были построены на пределе возможностей: канаты, интервальные нагрузки, работа "через не могу". Постепенно я усвоил, что отдых воспринимается как слабость, а "лёгкая" активность не считается. Позже, когда я занялся бегом, эта установка только усилилась: если я хоть раз перешёл на шаг, пробежка автоматически обесценивалась.

В 2017 году я попробовал CrossFit и буквально влюбился в эффект от занятий. Тренировки казались неподъёмными, но именно это чувство преодоления делало их такими захватывающими. Однако вместе с удовольствием от спорта сохранялась и жесткая установка: только изнурительные нагрузки имеют значение.

Голос эксперта

Как объясняет спортивный психотерапевт Стефани Рот-Голдберг:

"Высокоинтенсивные тренировки дают мощный выброс эндорфинов. Вы начинаете ассоциировать их с "настоящим" спортом и отбрасываете всё остальное. Но движение не обязательно должно быть болезненным или структурированным. Даже простая активность помогает снять жёсткие рамки восприятия".

Маленькие открытия с Apple Watch

Покупка Apple Watch стала переломным моментом. Уже первые дни показали: закрыть "зелёное кольцо" активности можно даже на йоге или во время обычной прогулки. Более того, прибор учитывает бытовые дела — уборку, мытьё посуды, мытьё полов. Всё это оказалось физической нагрузкой, о которой раньше я даже не задумывался.

Теперь я понял: получасовая растяжка и лёгкая уборка — это достаточный уровень активности в день. Прогулка на три километра после работы тоже засчитывается. Мне больше не нужно поднимать вес в два раза тяжелее собственного тела, чтобы убедиться, что я "потренировался".

Наука подтверждает

Исследование, опубликованное в American Journal of Epidemiology в 2019 году, показало: 30 минут лёгкой активности в день снижают риск преждевременной смерти. И это может быть что угодно — прогулка, работа по дому, неспешная йога. Главное — двигаться.

Быть добрее к себе

Я всё ещё учусь отпускать строгие требования к себе, но советы психотерапевта помогают. Она рекомендует:

  • прислушиваться к своим ощущениям и признавать ценность менее интенсивных нагрузок;
  • записывать свои убеждения о спорте и переосмысливать их;
  • фиксировать своё состояние до и после лёгкой активности, чтобы видеть реальные положительные изменения — будь то снижение стресса или прилив энергии.

Оказалось, что путь к здоровью не всегда проходит через пределы выносливости. Иногда он гораздо ближе — в ежедневных простых движениях, которые мы раньше просто не замечали.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Программа силовых упражнений с штангой — рекомендации тренера по технике сегодня в 2:23

Классическая программа со штангой превращается в испытание — многие бросают на полпути

Силовой день требует внимания к технике: как правильно распределить нагрузку, адаптировать упражнения и не потерять в эффективности?

Читать полностью » Рекомендации физиотерапевта Кэмерона Юэна по подбору гантелей для начинающих спортсменов сегодня в 2:10

Сила в руках: вес, о котором молчат фитнес-программы

Как выбрать вес гантелей, чтобы тренировки приносили результат, а не травмы? Разбираем технику, цели, примеры упражнений и практичные советы по покупке.

Читать полностью » Какие упражнения помогают при разрыве суставной губы — рекомендации врачей Mayo Clinic сегодня в 1:50

Разрыв суставной губы: маленькая трещина, которая рушит большую жизнь

Разрыв суставной губы звучит пугающе, но часто лечится без операции. Узнайте, какие упражнения и растяжки помогут восстановить тазобедренный сустав.

Читать полностью » Эксперты по фитнесу предложили варианты масштабирования 20-минутной функциональной тренировки сегодня в 0:26

Всего 20 минут — а тело работает на пределе: секрет главной тренировки сезона

20 минут тяжёлой работы: переносы гантелей, приседания, бёрпи и выходы силой. Проверьте, сколько раундов вы сможете выдержать без остановки.

Читать полностью » Фитнес-тренеры объяснили, как выпады повышают выносливость и гибкость сегодня в 1:10

Ошибка в технике, из-за которой выпады могут испортить колени

Выпады укрепляют ноги, улучшают баланс и помогают в спорте и жизни. Разбираем технику, вариации и секреты правильного выполнения.

Читать полностью » Anytime Fitness уточнил, можно ли тренировать ноги каждый день без вреда для здоровья сегодня в 0:10

Секрет роста мышц, который прячется в количестве пропущенных тренировок

Тренировать ноги можно по-разному: от лёгких занятий четыре раза в неделю до тяжёлых тренировок дважды. Узнайте, как выбрать режим без вреда для прогресса.

Читать полностью » Гаррет Сикат представил 4-недельную программу плавания для похудения сегодня в 0:10

Бассейн против жира: борьба, в которой победа неизбежна

Плавание — эффективный способ похудеть без травм суставов. Узнайте, как 4-недельный план тренировок и питание помогут достичь цели.

Читать полностью » Программа тренировок Чарльза Поликвина 6–12–25 направлена на силу, гипертрофию и выносливость вчера в 23:26

Схема 6–12–25: как сочетать силу, гипертрофию и выносливость в одной тренировке

Метод Чарльза Поликвина сочетает 6, 12 и 25 повторений с минимальным отдыхом. Такая схема помогает пробить тренировочное плато и ускорить рост мышц.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Даррен Аронофски пытался поссорить Портман и Кунис на съёмках "Чёрного лебедя"
Еда

Как приготовить медовый торт: пошаговая инструкция и советы по рецепту
Питомцы

Зоологи: домашний каракал остаётся диким и требует особых условий содержания
Авто и мото

Методы проверки реальной ёмкости батареи электромобиля — обзор экспертов
Еда

Салат Муравейник: советы по выбору ингредиентов и сервировке
Наука и технологии

Учёные Музея Виктории сообщили об открытии древнего кита Janjucetus dullardi в штате Виктория
ЮФО

Shot: Около 10 взрывов прогремело в небе над Волгоградом
Садоводство

В Ричмонде художник и модельер создали сад с 24 приподнятыми грядками у гостиницы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru