Стрептококк не сдается: когда анализ показывает, что миндалины уже не спасти

Удаление миндалин требуется при хронической стрептококковой инфекции, осложнениях на сердце и выраженном храпе с остановками дыхания во сне, отметил врач-отоларинголог Иван Лесков. О показаниях и возрасте для проведения операции специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Основным показанием к удалению миндалин считается ситуация, когда хронический тонзиллит, вызванный стрептококком, не поддается консервативному лечению, пояснил терапевт.

"Если мы пытаемся лечить антибиотиками хронический тонзиллит и при этом всё равно становится хуже, несмотря на все наши усилия, несмотря на то, что мы лечим антибиотиками, промываем миндалины, титр антител к стрептококковому токсину все равно растет", — отметил врач.

Он добавил, что вторым серьезным показанием становятся осложнения, которые стрептококковая инфекция дает на другие органы. В таких случаях врачи фиксируют токсическое воздействие.

"Токсическое влияние на сердечную мышцу это показание к удалению миндалин. Ещё одна причина это храп и сонное апноэ, обусловленные увеличением миндалин до третьей степени, когда миндалины сходятся в горле", — пояснил Лесков.

Специалист также рассказал, что чаще всего вопрос об операции начинают рассматривать в детском возрасте, примерно с четырех-шести лет. При этом в практике встречались и более ранние случаи, однако во взрослом возрасте удаление миндалин требуется уже значительно реже, поскольку большинство пациентов с показаниями переносят операцию раньше.