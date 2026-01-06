Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Juan José Valencia Antía juanantia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:57

Миндаль в борьбе с возрастом: орех, который уменьшает морщины и омолаживает кожу

Миндаль помогает уменьшить морщины и улучшить состояние кожи — диетолог Елизавета Афинская

Врачи настоятельно рекомендуют включать орехи в рацион, так как они оказывают положительное влияние на здоровье сердца, мозга, желудочно-кишечного тракта, скелета и иммунной системы. Регулярное потребление орехов помогает поддерживать чувство сытости на длительный срок. Важным моментом является то, что всего лишь горсть орехов в день может приносить видимый эффект, сообщает издание "Доктор Питер".

Однако, несмотря на то что каждый орех полезен по-своему, один из них ученые называют настоящим "молодильным яблоком". Это миндаль, который, по словам диетолога Елизаветы Афинской, помогает уменьшить морщины и улучшить состояние кожи.

Миндаль: секрет "молодильного" эффекта

"Выбрасываем коллаген и покупаем миндаль! Научно доказано, что этот орех уменьшает выраженность морщин и интенсивность пигментации на коже лица", — утверждает Афинская, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания.

Исследование, проведенное в США, показало, что регулярное потребление миндаля оказывает видимый эффект на кожу. В эксперименте приняли участие женщины в постменопаузе, которые ежедневно съедали миндаль в течение шести месяцев. Участницам запрещалось использовать антиэйдж-средства, такие как ретинол, витамин С, а также кремы и сыворотки с антивозрастным эффектом.

Результаты исследования

Основные параметры, по которым оценивали изменения, включали степень увлажненности кожи, выраженность фотостарения, скорость выработки кожного сала и количество морщин. Уже через 16 недель после начала эксперимента участницы начали замечать первые улучшения. К концу исследования, через 24 недели, кожа женщин стала значительно более ровной, пигментация уменьшилась на 20%, а морщины — на 16%.

При этом женщины съедали не пару орехов, а 60-65 граммов миндаля в день, что составляет примерно две горсти. Несмотря на то, что миндаль является калорийным продуктом, их вес не изменился, что подтверждает его пользу для здоровья.

Почему миндаль так полезен

Эффективность миндаля объясняется его богатым составом. Он содержит витамин Е, магний, витамины группы В, полифенолы и полезные жиры. Витамин Е, мощный антиоксидант, помогает коже сохранять влагу, так как он присутствует в кожном сале, которое образует защитную пленку на поверхности кожи. С возрастом выработка кожного сала уменьшается, что может приводить к снижению уровня витамина Е, а значит, к потере увлажненности кожи.

Добавить миндаль в рацион можно с легкостью. Его можно носить с собой на работу в качестве перекуса или добавлять в йогурты, каши и десерты. В сочетании с фруктами он образует идеальный тандем для поддержания красоты и здоровья.

Клюква как альтернатива

Не только орехи оказывают положительное влияние на кожу. Регулярное употребление клюквенного морса также способствует омоложению кожи. Участницы эксперимента, которые в течение полутора месяцев пили клюквенный морс, заметили улучшение состояния кожи: она стала более гладкой и подтянутой.

Исследования ученых Университета Флориды показали, что употребление клюквенного сока помогает снизить окислительный стресс и воспаление, что, в свою очередь, оказывает антивозрастной эффект.

