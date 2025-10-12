Когда тело мстит за стресс: незаметные сигналы, которые мы игнорируем каждый день

Современный человек нередко разделяет своё самочувствие на два направления — физическое и эмоциональное. Однако врачи всё чаще напоминают: тело и психика работают как единая система. Когда нарушается одно, страдает и другое. Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец объяснил, почему забота о себе должна быть комплексной и как поддерживать гармонию каждый день.

Когда тело реагирует на стресс

Многие замечали: во время тревоги учащается пульс, потеют ладони, повышается давление. Всё это не случайно.

"Тревога может проявляться учащённым сердцебиением, повышением давления и болями в желудке", — отметил врач Александр Муравец.

Организм воспринимает тревогу как сигнал опасности и активирует стрессовую реакцию — выброс адреналина. Если тревожное состояние становится постоянным, страдают сосуды, сердце и желудочно-кишечный тракт.

Обратная ситуация тоже верна: когда человек физически переутомлён, снижается концентрация внимания, появляется раздражительность и ухудшается память.

"Физическое переутомление вызывает раздражительность, рассеянность и проблемы с памятью", — подчеркнул специалист.

Почему важно действовать комплексно

Состояние тела и психики невозможно рассматривать по отдельности. Нормализация сна, питания и физической активности напрямую влияет на уровень гормонов, отвечающих за настроение — серотонина, дофамина и эндорфинов.

При этом обратная связь тоже работает: спокойное эмоциональное состояние улучшает обмен веществ, регулирует аппетит и укрепляет иммунитет.

Сравнение: физическая и психическая перегрузка