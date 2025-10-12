Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:25

Когда тело мстит за стресс: незаметные сигналы, которые мы игнорируем каждый день

Самарский центр общественного здоровья напомнил, что забота о теле и психике должна быть комплексной

Современный человек нередко разделяет своё самочувствие на два направления — физическое и эмоциональное. Однако врачи всё чаще напоминают: тело и психика работают как единая система. Когда нарушается одно, страдает и другое. Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец объяснил, почему забота о себе должна быть комплексной и как поддерживать гармонию каждый день.

Когда тело реагирует на стресс

Многие замечали: во время тревоги учащается пульс, потеют ладони, повышается давление. Всё это не случайно.

"Тревога может проявляться учащённым сердцебиением, повышением давления и болями в желудке", — отметил врач Александр Муравец.

Организм воспринимает тревогу как сигнал опасности и активирует стрессовую реакцию — выброс адреналина. Если тревожное состояние становится постоянным, страдают сосуды, сердце и желудочно-кишечный тракт.

Обратная ситуация тоже верна: когда человек физически переутомлён, снижается концентрация внимания, появляется раздражительность и ухудшается память.

"Физическое переутомление вызывает раздражительность, рассеянность и проблемы с памятью", — подчеркнул специалист.

Почему важно действовать комплексно

Состояние тела и психики невозможно рассматривать по отдельности. Нормализация сна, питания и физической активности напрямую влияет на уровень гормонов, отвечающих за настроение — серотонина, дофамина и эндорфинов.

При этом обратная связь тоже работает: спокойное эмоциональное состояние улучшает обмен веществ, регулирует аппетит и укрепляет иммунитет.

Сравнение: физическая и психическая перегрузка

Симптом Физическое переутомление Психоэмоциональное напряжение
Частота сердцебиения Увеличена после нагрузки Повышена без причины
Сон Прерывистый, поверхностный Бессонница из-за тревоги
Настроение Усталость и апатия Раздражительность, тревожность
Концентрация внимания Снижается от усталости Нарушается из-за тревожных мыслей
Способы восстановления Сон, отдых, питание Медитация, хобби, общение

А что если времени не хватает?

Даже при плотном графике можно заботиться о себе. Главное — не масштаб, а регулярность.

  • Утром: 5 минут растяжки или дыхательных упражнений.

  • В течение дня: короткая прогулка, отказ от лифта.

  • Вечером: отключение гаджетов, спокойная музыка, чтение.

Даже мелкие шаги создают накопительный эффект: улучшается настроение, снижается тревожность и укрепляется сердце.

FAQ

Почему тревога вызывает физические симптомы?
При стрессе активируется симпатическая нервная система, учащается пульс и повышается давление — организм готовится к "борьбе".

Как отличить переутомление от депрессии?
При переутомлении отдых восстанавливает силы, при депрессии — нет. Если апатия и тревога сохраняются дольше 2 недель, стоит обратиться к специалисту.

Сколько нужно спать для восстановления нервной системы?
Взрослому человеку — 6-8 часов. Хронический недосып повышает риск гипертонии и ожирения.

Можно ли заменить физическую активность прогулками?
Да. Даже быстрая ходьба 30 минут в день снижает уровень тревожности и улучшает работу сердца.

Что помогает расслабиться без лекарств?
Медитация, дыхательные техники, общение, музыка, творчество и нахождение на природе.

Исторический контекст

Ещё древнегреческий врач Гиппократ говорил, что "здоровый дух живёт в здоровом теле". Современная медицина подтверждает: эмоциональное и физическое состояние человека неразделимы. В ХХI веке, когда стрессы стали постоянным спутником жизни, понятие "психосоматика" прочно вошло в практику врачей. Сегодня профилактическая медицина делает акцент именно на балансе — двигательной активности, полноценном сне и эмоциональной стабильности.

