Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мышь
Мышь
© commons.wikimedia.org by Vojtech.dostal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:25

Лицо мыши выдало её мысли: нейробиологи в шоке от результата

Фонд Шампалимо: ИИ смог определить стратегии мышей по выражению лиц

Лицо может рассказать гораздо больше, чем кажется. Международная группа нейробиологов показала, что по едва заметным движениям мышиного лица можно "прочитать" мысли грызуна. Используя искусственный интеллект и видеозаписи, исследователи впервые доказали: мимика отражает не только эмоции, но и ход мыслей.

Как удалось заглянуть в разум

Команды Закари Майнена и Альфонсо Ренарта из Фонда Шампалимо применили методы машинного обучения, чтобы расшифровать стратегии, которые выбирали мыши при решении задач. Десять животных участвовали в эксперименте, во время которого фиксировались мельчайшие движения их морд. Алгоритмы анализировали каждое изменение мимики и сопоставляли его с активностью нейронов.

"К нашему удивлению, мы обнаружили, что можем получить максимум информации о мыслях мыши, регистрируя активность десятков нейронов", — сказал научный сотрудник Фонда Шампалимо Закари Майнен.

Учёные отметили: когда мыши выбирали одинаковые стратегии, их выражения лиц совпадали. Это означало, что определённые комбинации движений можно рассматривать как "универсальный язык мышления" в рамках вида. Так исследователи впервые показали, что ИИ способен отличить рациональные решения от случайных, глядя только на лицо животного.

Когда лицо становится окном в мозг

"Мы разбили изображение лица на десятки прототипов для обучения ИИ", — пояснил соавтор исследования Альфонсо Ренарт.
"И система смогла определить стратегию, которую использовала каждая мышь в любой момент времени. Более того, мы увидели, что одна и та же комбинация жестов наблюдалась у всех мышей", — добавил он.

По сути, мимические движения оказались столь же информативными, как и данные о работе нейронов. А это значит, что определённые паттерны лицевых мышц отражают не эмоции, а способ мышления.

"Это говорит о том, что отражение моделей мышления на уровне мимики может быть стереотипным, как и эмоции", — отметил научный сотрудник Университета Экс-Марсель Давиде Реато.

Новая эпоха нейронаук

Результаты открывают путь к неинвазивным методам изучения мозга. Теперь, чтобы понять, как животное принимает решения, не нужно вживлять электроды. Достаточно видеозаписи, которую можно анализировать в реальном времени.

Однако у открытия есть и другая сторона. Массовая фиксация лиц в современном обществе неизбежно ставит вопрос о ментальной конфиденциальности.

"Наше исследование показывает, что видеозаписи — это не просто записи поведения, но и детальное представление об активности мозга", — заявил соавтор работы Альфонсо Ренарт.
"Мы не утверждаем, что-то же самое произойдёт с людьми; мы лишь говорим, что этот результат указывает на необходимость быть осторожнее".

Как тело говорит за мозг

Нейробиолог Луис Мартинес Отеро из Института нейронаук Аликанте считает исследование концептуально смелым и технически блестящим. Он подчеркивает, что мышиная мимика отражает не только нейронные сигналы, напрямую связанные с задачей, но и скрытые состояния мозга, которые влияют на решения.

"Для меня самое важное то, что это показывает нам, как внутренние нейронные состояния, обычно скрытые от собеседника, имеют телесный коррелят", — отметил нейробиолог Луис Мартинес Отеро.

По его словам, это подтверждает концепцию воплощённого познания, когда тело и разум работают как единая система. Через такие исследования можно понять, как мыслительные процессы проявляются физически, и при этом наблюдать их без вмешательства в мозг.

От мышей к людям — шаг за грань этики

Директор Центра нейронауки им. Кахаля Лисет М. де ла Прида видит в этом открытии ключ к пониманию связи между когнитивными состояниями и телесными реакциями животных.

"Эта работа предполагает, что мимика мышей может служить неинвазивным окном в их психическое состояние", — подчеркнула Лисет М. де ла Прида.

Учёная считает, что это приближает нас к созданию поведенческих биомаркеров — инструментов, позволяющих определять внутренние процессы без вмешательства. Такие методы помогут оценивать состояние мозга животных в реальном времени и отслеживать реакции на лекарства.

При этом специалист напоминает: у людей всё гораздо сложнее.

"Не думаю, что это можно упростить до нескольких выражений лица или движения зрачков", — сказала она.
"Человеческие эмоции проявляются через гораздо более богатое сочетание жестов, микровыражений, тона голоса и контекста".

По мнению де ла Приды, хотя исследования на грызунах помогают выявить общие принципы работы мозга, до "чтения мыслей человека" на основе видео ещё очень далеко.

А что если…

Что, если технологии пойдут дальше и машины действительно научатся понимать эмоции и мысли человека по лицу? Возможности для медицины и психологии колоссальны — от ранней диагностики депрессии до оценки когнитивных нарушений. Но и риски значительны: такие системы могут применяться без согласия человека, нарушая границы личной жизни.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Неинвазивный способ изучения мозга Возможность нарушения ментальной конфиденциальности
Потенциал для диагностики заболеваний Ошибки интерпретации эмоций
Сокращение количества экспериментов на животных Этические риски при применении к людям
Новые методы анализа поведения Трудность регулирования использования видео

3 интересных факта

  1. ИИ анализировал движения морд мышей с точностью до миллисекунды, выделяя десятки "мимических прототипов".

  2. Похожие методики уже применяются в системах, распознающих усталость или стресс у людей по лицу.

  3. Исследование может привести к созданию программ, способных по видео определять не только эмоции, но и тип мышления.

FAQ

Можно ли считать это "чтением мыслей"?
Не совсем. Речь идёт о распознавании стратегий и состояний мозга, а не конкретных мыслей.

Используются ли такие технологии на людях?
Нет, пока только в экспериментах на животных. Для людей уровень сложности и индивидуальных различий слишком велик.

Что это даст медицине?
Возможность оценивать активность мозга без хирургических вмешательств и разработать новые методы ранней диагностики.

Есть ли риск для приватности?
Да, если подобные алгоритмы будут применяться к людям без их ведома, это создаст угрозу психической конфиденциальности.

Кто финансирует подобные исследования?
Проекты поддерживаются научными фондами и университетами, в частности Фондом Шампалимо и Центром нейронауки им. Кахаля.

Мифы и правда

Миф: учёные научились читать мысли.
Правда: пока речь идёт лишь о распознавании стратегий поведения мышей.

Миф: теперь можно узнать, что думает человек.
Правда: человеческий мозг слишком сложен, чтобы его можно было "прочитать" по лицу.

Миф: это опасная технология для контроля.
Правда: при правильном применении она помогает изучать мозг и снижать страдания животных в экспериментах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Турции раскопали уникальный монастырский комплекс IV века для лечения душевных недугов вчера в 21:55
Древние знали больше: в Турции раскопали уникальный лечебный комплекс

Подземный монастырь Айя-Мариерос в Каппадокии может оказаться старейшим психиатрическим учреждением в мире. Археологи восстанавливают уникальное место, где вера и медицина шли рука об руку.

Читать полностью » В древнем храме Турции обнаружена уникальная статуя эпохи неолита вчера в 21:28
11 000 лет хранил тайну древний храм — и вот что нашли археологи внутри стены

Во время реставрации Гёбекли-Тепе археологи нашли редкую человеческую статую, встроенную в стену древнего храма. Что скрывает этот неолитический символ и как он меняет понимание истоков цивилизации?

Читать полностью » В слоях почвы Северной Америки найдены доказательства древнего атмосферного взрыва вчера в 20:50
12 800 лет назад небо обрушилось на Землю: археологи раскрыли страшную тайну

Новое исследование американских учёных нашло следы возможного взрыва кометы 12 800 лет назад. Мог ли именно он стать причиной внезапного похолодания и исчезновения древних культур?

Читать полностью » В поясе Койпера обнаружено отклонение орбит, указывающее на существование Планеты Y вчера в 20:23
За Плутоном скрывается нечто грандиозное: учёные нашли первые доказательства

Учёные обнаружили намёк на таинственную Планету Y за орбитой Плутона. Может ли она изменить представления о строении Солнечной системы и стать новым соседом Земли?

Читать полностью » В кургане Туннуг-1 найдены бронзовые фигурки животных IX века до н.э. вчера в 19:39
Пантеры и змеи из бронзы: как зародилась великая скифская традиция

В тувинской "Долине царей" нашли древнейшие артефакты звериного стиля — фигурки баранов, пантер и птиц, созданные мастерами начала скифской эпохи.

Читать полностью » ДНК человека из пещеры Истуриц показала его происхождение с территории современной России вчера в 19:22
От Москвы до Парижа 30 тысяч лет назад: учёные нашли доказательства древней миграции

Генетики нашли в Западной Европе древнего человека, чьи предки, вероятно, пришли с востока — из регионов, где жили люди с Сунгиря и Костёнок.

Читать полностью » Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил более 100 колец Эйнштейна в космосе вчера в 18:35
Учёные не могут поверить своим глазам: космос оказался полон гигантских линз Эйнштейна

Телескоп "Джеймс Уэбб" нашёл более сотни колец Эйнштейна — редких эффектов гравитационного линзирования, которые помогают рассматривать галактики первых эпох существования Вселенной.

Читать полностью » На спутнике Юпитера Европа обнаружены следы аммиака в подледном океане вчера в 18:13
Аммиак на Европе: это открытие может стать ключом к разгадке внеземной жизни

Учёные нашли на Европе следы аммиака — "природного антифриза", который делает подлёдный океан спутника Юпитера более устойчивым к замерзанию и повышает шансы на жизнь.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
FOX 2: в Миссури женщина угнала машину, потому что устала идти пешком
Авто и мото
Стоимость эксплуатации Lada Vesta в такси в Москве составила 3,98 млн рублей за три года — данные НАПИ
Спорт и фитнес
Как правильно пить алкоголь, чтобы не повлиять на результаты тренировок
Садоводство
Садовод Яков Ментлик советует прекращать полив плодовых деревьев после промерзания почвы
Технологии
МТС полностью отключит сеть 3G к 2027 году и переведёт частоты на LTE — Интерфакс
Еда
Фаршированные блины получается сытными
Еда
Перепела, запечённые в духовке с картофелем, сохраняют сочность мяса при правильной температуре
Питомцы
Ветеринар: частые прогулки помогают предотвратить воспаление мочевого пузыря у собак
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet