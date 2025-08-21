Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by shurkin_son is licensed under public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Спорт без тренировки: как мозг обманывает тело и делает его сильнее

Стефани Рот-Голдберг: игнорирование сигналов организма снижает результаты тренировок

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в спорте решает не только сила мышц, но и работа мозга? Оказывается, именно доверие между телом и разумом часто становится главным фактором успеха. Наш мозг не просто управляет движениями — он подсказывает, когда стоит остановиться, замедлиться или наоборот, выложиться на максимум. Но проблема в том, что спортсмены нередко игнорируют эти сигналы.

Почему так важно доверие между телом и разумом

Психотерапевт для спортсменов Стефани Рот-Голдберг приводит простой пример: желание сходить в туалет.

"Мозг сигнализирует, что пора, и когда мы идём в туалет, это укрепляет доверие — тело понимает: мозг позаботится".

Но стоит начать систематически игнорировать такие базовые сигналы, как жажда, голод или усталость, — и организм перестаёт доверять "центру управления". Для спортсмена это означает снижение выносливости, плохое восстановление и даже риск серьёзных травм.

Как научиться слушать своё тело

Первый шаг к укреплению этой связи — внимание к базовым потребностям.

  • Почувствовали боль? Сделайте паузу и разберитесь в причине.
  • Возник голод? Поешьте, не откладывая.
  • Чувствуете сильную усталость? Сон иногда важнее ещё одной тренировки.

Регулярные "сканы тела" помогают лучше понять собственные реакции. Например, если вы бежите и замечаете тяжёлое дыхание при лёгком темпе, это сигнал: возможно, вы не выспались или пропустили приём пищи. Важно вовремя задать себе вопросы: стоит ли продолжать? нужно ли замедлиться? чего именно сейчас не хватает организму?

Визуализация как способ тренировки

Интересно, что воображение способно влиять на тело почти так же, как реальные тренировки. Ещё в 2014 году исследование в Current Psychology показало: люди, которые мысленно представляли упражнения, ощущали больше уверенности в своих силах.

Рот-Голдберг советует:

"Представьте, как вы надеваете спортивную форму, выходите на улицу, чувствуете тепло и свежий воздух. Используйте все органы чувств — это помогает мозгу готовиться к действию".

В 2017 году журнал Psychology подтвердил: при мысленном представлении бега или игры активируются те же зоны мозга, что и во время реальной активности.

Работа с тревогой и мотивацией

Даже у подготовленных спортсменов перед соревнованиями включается тревога: учащается дыхание, напряжены мышцы. Если вы умеете отслеживать такие состояния, то сможете осознанно расслабить тело — дыханием, растяжкой или напоминанием себе о том, что вы уже готовы.

"Ваше тело знает, что делать, благодаря повторениям на тренировках", — подчёркивает Рот-Голдберг.

Именно это осознание помогает снизить тревогу и выйти на старт с уверенностью.

Доверие между мозгом и телом — не абстракция, а конкретный навык, который формируется через внимание к сигналам организма, визуализацию и осознанные паузы. Чем чаще вы прислушиваетесь к себе, тем прочнее становится эта связка, а значит — тем выше ваши спортивные результаты.

