Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Щадаев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести эксперимент о введении цифрового паспорта до мая 2023 года. Глава РФ поодержал эту идею, сказав "чем быстрее, тем лучше".

"Вы прямо на смартфон загружаете с биометрического паспорта фотографию, дальше у вас генерируется QR-код, который вы предъявляете, и тот, кто хочет проверить у вас основания, соответственно, из мобильного приложения Госуслуг тоже проверяет либо ваш возраст, либо фамилию, имя, отчество»

Щадаев также добавил, что такое нововведение не означает полный токаз от бумажных документов, но, как показывает практика, людям будет удобно использовать цировой формат в бытовых ситуация. Технология согласована с ФСБ, добавил Шадаев.





