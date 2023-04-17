Недалеко от села Запесочье Погарского района Брянской области неизвестный подорвался на мине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Отмечается, что жертвой стал неизвестный, который пытался незаконно пересечь граничу со стороны Украины.
Глава региона отметил, что заминированная защитная линия создана вооруженными силами России в целях обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов.
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