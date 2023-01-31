Мобильная группа украинских силовиков подорвалась на собственной противотанковой мине в районе города Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, плохие погодные условия заставили боевиков искать непроверенные маршруты проезда между своими позициями, где и произошел подрыв.
"Внедорожник наехал на противотанковую мину и подорвался. По факту два украинских боевика погибли, трое получили ранения", — сообщил эксперт.
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