Мобильная группа украинских силовиков подорвалась на собственной противотанковой мине в районе города Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, плохие погодные условия заставили боевиков искать непроверенные маршруты проезда между своими позициями, где и произошел подрыв.