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  • Опубликована сегодня в 8:33

Украинские боевики подорвались на собственной мине

Мобильная группа украинских силовиков подорвалась на собственной противотанковой мине в районе города Кременная в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, плохие погодные условия заставили боевиков искать непроверенные маршруты проезда между своими позициями, где и произошел подрыв.

"Внедорожник наехал на противотанковую мину и подорвался. По факту два украинских боевика погибли, трое получили ранения", — сообщил эксперт.

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