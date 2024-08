В приграничной зоне Курской области вертолёты Ка-52 и Ми-8 нанесли удары по позициям противника. Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, запечатлевшие выполнение этой боевой задачи экипажами армейской авиации.

В ходе миссии вертолёты использовали авиационные ракеты для поражения живой силы и бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Видеоряд демонстрирует полёты вертолётов и запуск ракет. После завершения миссии вертолёты вернулись на свою стартовую площадку.

Ка-52 "Аллигатор" — это модифицированный двухместный вариант ударного вертолёта Ка-50 "Чёрная акула", разработанный конструкторским бюро Камова. Он считается одним из самых передовых боевых аппаратов своего класса благодаря своей способности быстро перестраиваться и занимать оптимальную позицию для нападения, особенно эффективен при работе на малых высотах.

В Курской области с 6 августа продолжаются столкновения с украинскими вооружёнными силами. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях был введён режим контртеррористической операции. До сих пор нет информации о положении граждан, находящихся на территориях, контролируемых ВСУ.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)