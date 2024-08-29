Пусть боятся: Минобор опубликовал карты уничтожения бронетехники ВСУ российскими вертолетами

В приграничной зоне Курской области вертолёты Ка-52 и Ми-8 нанесли удары по позициям противника. Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы, запечатлевшие выполнение этой боевой задачи экипажами армейской авиации.
В ходе миссии вертолёты использовали авиационные ракеты для поражения живой силы и бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ). Видеоряд демонстрирует полёты вертолётов и запуск ракет. После завершения миссии вертолёты вернулись на свою стартовую площадку.
Ка-52 "Аллигатор" — это модифицированный двухместный вариант ударного вертолёта Ка-50 "Чёрная акула", разработанный конструкторским бюро Камова. Он считается одним из самых передовых боевых аппаратов своего класса благодаря своей способности быстро перестраиваться и занимать оптимальную позицию для нападения, особенно эффективен при работе на малых высотах.
В Курской области с 6 августа продолжаются столкновения с украинскими вооружёнными силами. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях был введён режим контртеррористической операции. До сих пор нет информации о положении граждан, находящихся на территориях, контролируемых ВСУ.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Красносельский: Приднестровье готово к возможному прекращению подачи газа через Украину
Приднестровье готово к тому, что подача российского газа через Украину в конце 2024 года может прекратиться. Такое заявление сделал президент республики Вадим Красносельский во время пресс-конференции, которая была посвящена 34-й годовщине провозглашения Приднестровья.
Рябков: Россия глубоко озабочена эскалационным курсом США
Российская Федерация (РФ) сильно озабочена эскалационным курсом Соединенных Штатов и призывает Вашингтон проявить большую ответственность к сложившейся ситуации. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Екатерина Гордон не стала извиняться перед певцом Шаманом
Юрист Екатерина Гордон объяснила, почему считает выступление певца Шамана в Оренбурге за 16 миллионов рублей неправильным.
Основатель Telegram Дуров семь лет не навещал отца в Санкт-Петербурге
Основатель Telegram Павел Дуров семь лет не навещал отца в Петербурге. Об этом сообщает "КП-Санкт-Петербург" со ссылкой на соседей Валерия Дурова.