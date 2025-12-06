Забастовка на горизонте: перевозчики угрожают парализовать грузовое такси из-за мизерных тарифов

В Кузбассе назревает конфликт, в котором водители говорят о работе "в минус", а сервис — о новых тарифах, с которыми рынок должен смириться. Об этом сообщает VSE42. ru. В соцсетях региона появились сообщения о готовящейся акции протеста кемеровских водителей "Газелей", недовольных демпингом и резким снижением минимальной стоимости заказов.

Что стало причиной недовольства перевозчиков

По данным, которые распространяются в соцсетях, с начала июля владельцы платформы грузового такси снизили минимальную стоимость заказов почти вдвое. Участники рынка утверждают, что новая "минималка" составляет 680 рублей за поездку. При этом сами водители настаивают: себестоимость перевозок существенно выше, и при таких расценках сотрудничество с сервисом становится экономически невыгодным.

В сообщениях подчёркивается, что проблема воспринимается как системная — речь не об одном неудачном заказе, а о правилах тарификации. На этом фоне недовольство, как отмечается, может вылиться в массовые отказы от поездок и создать сбои в работе службы, если водители начнут одновременно "выключаться" из заказов.

Что планируют водители: собрание и обсуждение забастовки

Организаторы инициативы заявляют, что общее собрание водителей намечено на ближайшую неделю. На встрече планируют обсудить дальнейшие шаги и варианты давления на сервис, включая коллективные действия вплоть до остановки профессиональной деятельности. В публикации подчёркивается, что речь идёт о подготовке решений, а не о состоявшейся "официальной" забастовке.

Тем не менее тон обсуждения в соцсетях выглядит как ультимативный: водители ставят вопрос о продолжении работы при новых тарифах. Если инициатива получит массовую поддержку, это может перерасти в организованный отказ от заказов, который со стороны пассажиров будет восприниматься как "перебои" или отсутствие машин.

Почему конфликт называют "войной с падением цен"

В материале VSE42. ru ситуация описывается как реакция на рекордное снижение цен в сегменте услуг грузового такси. Водители связывают проблему не только с размером тарифа, но и с тем, что при демпинге исчезает возможность поддерживать нормальную экономику рейсов. Поэтому протестная повестка строится вокруг тезиса о "необоснованном снижении" цен и необходимости пересмотра условий.

Пока известно лишь то, что информация о готовящейся акции активно обсуждается и уже привлекла внимание аудитории. Дальнейшее развитие будет зависеть от того, какую линию выберут водители после собрания и как на их требования отреагирует сервис.