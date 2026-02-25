Турецкие сериалы превращают мечты в ловушку: Милонов объяснил, почему россиянки выбирают турков

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что нормальная россиянка предпочтет русского парня, а не турка. Депутат раскритиковал российских женщин, выбирающих в мужья иностранцев, особенно граждан Турции. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москву".

По мнению Милонова, корень проблемы кроется в массовой культуре и турецких сериалах, формирующих искаженное представление о заграничной романтике. Эти драмы, по его словам, идеализируют образ турецких мужчин как заботливых и идеальных партнеров, игнорируя реальность. Антропология межкультурных браков подчеркивает, как медиа манипулируют дофаминовыми путями мозга, усиливая аттракцию к стереотипам.

"Какая-нибудь идиотка посмотрит этот сериал, подумает: как там хорошо, какие там заботливые турецкие мужчины", — заявил Милонов.

Депутат отметил, что сериалы рисуют рахат-лукумную, приторно-сладкую картинку жизни, умалчивая о исторических конфликтах. Россия и Турция воевали семь раз, напомнил он, подчеркивая культурные разногласия. Такой подход, по Милонову, размывает естественные предпочтения в выборе партнера.