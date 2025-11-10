Миллионы рублей на старом внедорожнике: как утильсбор изменит стоимость автомобилей

Согласно последним прогнозам экспертов, повышение утильсбора в России приведет к значительному удорожанию ряда автомобилей, особенно в премиум-сегменте. Однако воздействие повышения коснется не только дорогих иномарок, но и более доступных моделей. Специалисты отмечают, что в случае принятия новых ставок утилизации, цены на автомобили с мощными моторами, особенно на возрастные модели, могут вырасти на миллионы рублей.

Мощные автомобили премиум-сегмента окажутся под ударом

Как утверждает эксперт по импорту премиальных автомобилей, Александр Степанов, для машин с мощностью до 160 л. с. изменения в стоимости практически не коснутся. Но для автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с. повышение утильсбора может привести к заметному увеличению цены. В зависимости от объема двигателя и возраста автомобиля, стоимость может возрасти от 500 тысяч до 2-3 миллионов рублей.

Степанов подчеркивает, что повышение утильсбора напрямую зависит от мощности двигателя. Если импортеры не смогут компенсировать дополнительные расходы, повышение будет заложено в цену автомобиля. Это особенно скажется на покупателях массового сегмента, так как они крайне чувствительны к колебаниям цен. В то время как на премиум-автомобили влияние повышения утильсбора окажет гораздо меньший эффект, поскольку покупка таких машин зачастую не ограничивается только стоимостью — важным фактором остаются статус и комфорт.

Автомобили с мощностью свыше 160 л. с. на грани подорожания

Под наибольший удар в случае повышения утильсбора попадут автомобили с мощностью двигателя более 160 л. с., особенно трехлитровые внедорожники возрастом 3-5 лет. В зоне риска оказались такие модели, как BMW X5, Audi Q7, Mercedes-Benz GLE и Toyota Land Cruiser. На эти автомобили повышение утилизационного сбора может привести к росту цен на несколько сотен тысяч рублей.

Как Беларусь может помочь снизить цену на автомобили?

Есть и положительный момент для покупателей. Автомобили, возраст которых не превышает трех лет, скорее всего, будут ввозиться в Россию через Беларусь, где действуют льготные ставки утильсбора. Это может помочь сохранить их стоимость на более низком уровне, несмотря на повышение утильсбора внутри России.

Кроме повышения утилизационного сбора, существует ряд других факторов, которые также способствуют росту цен на автомобили. Это увеличение стоимости логистики, страховки, фрахта и колебания валютных курсов. К тому же, новые технологии, такие как системы безопасности, камеры, сенсоры и гибридные установки, требуют дополнительных затрат от производителей. Однако, с ростом цен, как отмечает Степанов, повышается и уровень безопасности и комфорта автомобилей, что делает их более привлекательными для покупателей.

Возможные меры для сдерживания инфляции на авторынке

По мнению эксперта, для того чтобы сдержать инфляцию на авторынке, необходимо применить гибкую налоговую политику, при которой утильсбор будет привязан к мощности и классу автомобиля. Также поддержка локализации производства и упрощение сертификации для базовых комплектаций может помочь в снижении цен. Например, отказ от некоторых опций, таких как сложные мультимедийные системы, большие колеса или продвинутые ассистенты, мог бы снизить стоимость машин на 10-15% без потери ключевых потребительских качеств.

Таким образом, повышение утилизационного сбора в России обязательно повлияет на стоимость ряда автомобилей, особенно тех, которые попадают под категорию премиум-сегмента. Тем не менее, сдерживание роста цен возможно за счет гибкой политики и улучшения условий производства. На массовый рынок повышение утильсбора может оказать более заметное влияние, в то время как покупатели премиальных автомобилей, скорее всего, продолжат ориентироваться на статус и комфорт, несмотря на повышение цен.