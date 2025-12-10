Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:56

Миллионы испарились, но приговор остался: почему Европе пришлось переписать наказание Intel

Регуляторы ЕС установили злоупотребление доминированием со стороны Intel – ТАСС

Многолетний антимонопольный спор между Еврокомиссией и Intel получил новое развитие: санкции против американского производителя микросхем вновь сокращены почти на €140 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Европейского суда. Судьи подтвердили выводы регулятора о нарушении правил конкуренции, но посчитали необходимым пересмотреть размер взыскания.

Пересмотр штрафа

Европейский суд согласился с позицией Еврокомиссии, озвученной в 2023 году, о том, что корпорация злоупотребляла доминирующим положением на рынке процессоров. Однако, как уточняется в решении, применённая ранее санкция оказалась завышенной. Штраф был уменьшен почти на €140 млн — с €376,36 млн до €237,1 млн. В документе подчёркивается, что новая сумма "точнее отражает степень серьёзности и продолжительность выявленного нарушения".

Таким образом, судебная инстанция фактически закрепила выводы антимонопольных органов, но скорректировала их финансовые требования. Представители европейских регуляторов уточняют, что санкции остаются значительными, поскольку речь идет о системных действиях на рынке x86-процессоров.

История многолетнего разбирательства

Первое крупное решение против Intel Еврокомиссия приняла ещё в 2009 году, назначив компании штраф в $1,1 млрд. Регулятор тогда посчитал, что производитель предоставлял крупным партнёрам незаконные скидки, чтобы усилить свои позиции и вытеснить конкурентов. Intel оспорила взыскание и в 2017 году подала апелляцию, в результате чего суд общей юрисдикции отменил рекордный штраф.

Однако в 2022 году Еврокомиссия добилась возобновления дела и подала новую апелляцию. В Брюсселе заявили о наличии подтверждённых фактов злоупотребления доминирующим положением на рынке, отметив, что компания "применяла антиконкурентные практики, направленные на исключение соперников". Это заявление стало основой для повторного пересмотра санкций.

Текущая позиция регуляторов

В 2023 году европейские антимонопольные органы назначили Intel уменьшенный штраф, который и стал предметом очередного судебного спора. Новое решение суда ЕС подтверждает прежние выводы о нарушении правил конкуренции, но корректирует финансовую составляющую с учётом правовой оценки тяжести проступка.

По словам представителей европейских структур, процесс демонстрирует важность механизма многоуровневого контроля за действиями крупных технологических компаний. Регуляторы утверждают, что их цель — обеспечить равные условия на рынке и предотвратить возникновение практик, ограничивающих свободную конкуренцию.

