Возьмите спагетти и четыре сыра — получается блюдо дороже любой лазаньи

Есть паста, которая выглядит как обычная запеканка, но по вкусу ближе к настоящей лазанье. Именно так многие описывают знаменитые "Спагетти на миллион долларов" — сытное, ароматное и невероятно сырное блюдо, которое готовится быстрее, чем классическая лазанья, но впечатляет не меньше.

В чём секрет блюда

Главная изюминка — это баланс. Кремовый слой рикотты создаёт нежную текстуру, но не перегружает вкус, а мясной соус добавляет насыщенности и лёгкости. И, конечно же, сыры: в рецепте используется сразу четыре вида, которые превращают каждый кусочек в тягучую сырную радость.

Как готовить

Приготовление занимает время, но процесс несложный, и многие шаги можно сделать параллельно. Вот краткий алгоритм:

Паста — отварите спагетти до состояния аль денте, чтобы они не разварились в духовке.

Соус — обжарьте говядину и колбасу, добавьте лук, чеснок и соус маринара.

Паста с соусом — смешайте сваренные спагетти с маринарой и сливочным маслом, чтобы они не пересохли.

Сырная смесь — соедините сливочный сыр, рикотту и пармезан.

Сборка — уложите слоями пасту, сырную смесь и мясной соус.

Финальный штрих — посыпьте сверху моцареллой и запекайте около получаса, пока сыр не станет золотистым и пузырчатым.

Что нужно из продуктов

Для этого блюда подойдут простые ингредиенты, которые можно найти в любой кухне:

спагетти;

говяжий фарш и колбасный фарш (или индейка, курица);

лук и чеснок;

соус маринара (лучше использовать качественный, например Rao's);

сливочное масло;

сливочный сыр, рикотта, пармезан;

моцарелла;

свежая петрушка

Можно приготовить заранее

Эта запеканка идеально подходит для загруженных вечеров. Её можно собрать заранее и хранить в холодильнике сутки, а затем просто отправить в духовку. Есть и другой вариант — заморозка. В морозилке блюдо спокойно пролежит до трёх месяцев, сохранив вкус и текстуру.

Как хранить и разогревать

"Спагетти на миллион долларов" рассчитаны примерно на восемь порций. Если останется лишнее, не переживайте: запеканка хорошо хранится в холодильнике до пяти дней. Разогреть её можно в микроволновке небольшими интервалами, чтобы сохранить нежность и аромат.