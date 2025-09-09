Возьмите спагетти и четыре сыра — получается блюдо дороже любой лазаньи
Есть паста, которая выглядит как обычная запеканка, но по вкусу ближе к настоящей лазанье. Именно так многие описывают знаменитые "Спагетти на миллион долларов" — сытное, ароматное и невероятно сырное блюдо, которое готовится быстрее, чем классическая лазанья, но впечатляет не меньше.
В чём секрет блюда
Главная изюминка — это баланс. Кремовый слой рикотты создаёт нежную текстуру, но не перегружает вкус, а мясной соус добавляет насыщенности и лёгкости. И, конечно же, сыры: в рецепте используется сразу четыре вида, которые превращают каждый кусочек в тягучую сырную радость.
Как готовить
Приготовление занимает время, но процесс несложный, и многие шаги можно сделать параллельно. Вот краткий алгоритм:
- Паста — отварите спагетти до состояния аль денте, чтобы они не разварились в духовке.
- Соус — обжарьте говядину и колбасу, добавьте лук, чеснок и соус маринара.
- Паста с соусом — смешайте сваренные спагетти с маринарой и сливочным маслом, чтобы они не пересохли.
- Сырная смесь — соедините сливочный сыр, рикотту и пармезан.
- Сборка — уложите слоями пасту, сырную смесь и мясной соус.
- Финальный штрих — посыпьте сверху моцареллой и запекайте около получаса, пока сыр не станет золотистым и пузырчатым.
Что нужно из продуктов
Для этого блюда подойдут простые ингредиенты, которые можно найти в любой кухне:
- спагетти;
- говяжий фарш и колбасный фарш (или индейка, курица);
- лук и чеснок;
- соус маринара (лучше использовать качественный, например Rao's);
- сливочное масло;
- сливочный сыр, рикотта, пармезан;
- моцарелла;
- свежая петрушка
Можно приготовить заранее
Эта запеканка идеально подходит для загруженных вечеров. Её можно собрать заранее и хранить в холодильнике сутки, а затем просто отправить в духовку. Есть и другой вариант — заморозка. В морозилке блюдо спокойно пролежит до трёх месяцев, сохранив вкус и текстуру.
Как хранить и разогревать
"Спагетти на миллион долларов" рассчитаны примерно на восемь порций. Если останется лишнее, не переживайте: запеканка хорошо хранится в холодильнике до пяти дней. Разогреть её можно в микроволновке небольшими интервалами, чтобы сохранить нежность и аромат.
