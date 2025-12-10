Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Самолёт Аэрофлот
Самолёт Аэрофлот
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:58

Миллион билетов на распродаже, но найти свой — как выиграть лотерею: почему цены падают не у всех направлений

Аэрофлот начал распродажу билетов со скидками до 50 процентов — TourDom

"Аэрофлот" объявил о начале очередной распродажи билетов, предлагая скидки до 50% на перелёты с 11 декабря по 7 июня включительно. Об этом сообщает TourDom. Однако, как и в предыдущие акции, найти дешёвые билеты — задача не из лёгких. В акции участвуют 1 млн билетов, но с учётом большого числа направлений и ограниченного времени на поиск подходящих вариантов не все туристы смогли найти выгодные предложения.

Как найти скидку?

Некоторые путешественники, следившие за акцией, не заметили заметных изменений в ценах на те маршруты, которые они отслеживали ранее.

"Пробила 7 известных мне направлений, и ни на одном цена даже не уменьшилась", — делится опытом одна из пользователей в соцсетях.

Аналогичные сообщения появляются в чате авиакомпании, где пользователи отмечают, что цены на билеты не изменились.

Тем не менее, есть и те, кто смог найти выгодные предложения. Например, одна из покупательниц рассказала, что приобрела билет за 5,6 тыс. рублей с багажом, хотя раньше его стоимость составляла 7,9 тыс. рублей. Таким образом, несмотря на массовые жалобы, есть счастливчики, которым удалось воспользоваться скидками.

Что удалось найти редакции?

Редакция TourDom.ru не могла пройти мимо акции и тоже решила проверить, насколько скидки реальны. Мы сравнили цены на популярные направления и выяснили, что на некоторых рейсах действительно были зафиксированы существенные изменения в стоимости. Так, билет из Москвы на Пхукет в январе подешевел с почти 106 тыс. рублей до 71,5 тыс. рублей. Для сравнения, билет на этот рейс у другого перевозчика — Red Wings — мог бы быть ещё дешевле, но этот авиаперевозчик летает в Таиланд не каждый день.

Варианты с более выгодными ценами

Дешевле на 28% стали билеты на рейс "Аэрофлота" в Анталью на вторые майские праздники. Билеты на 9 мая сейчас продаются за 14,6 тыс. рублей, тогда как ранее цена была выше. Однако стоит отметить, что у авиакомпании "Победа" на эту же дату есть предложения по цене 12 тыс. рублей, что делает этот вариант ещё более выгодным.

Для тех, кто планирует встретить Новый год в Китае, скидки тоже могут быть полезными. Например, билет на рейс в Санью на 31 декабря и обратно в середине января можно купить за 74,4 тыс. рублей, что на 20% дешевле, чем вчера. Тем не менее, "Аэрофлот" не предложил скидок на китайское новолетие, и такие билеты не были найдены в поиске.

