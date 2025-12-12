Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молоток
Молоток
© flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:20

Миллиарды в доход государства и приговор в отсутствие обвиняемого: точка поставлена в деле крабового короля

Олегу Кану заочно назначили 24 года колонии за контрабанду краба — PrimaMedia

Во Владивостоке огласили приговор по одному из самых громких уголовных дел последних лет: сахалинский предприниматель Олег Кан, которого СМИ называли "крабовым королём", получил 24 года колонии заочно. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Суд также постановил взыскать в доход государства более 4,26 млрд рублей — сумму, эквивалентную доходам от преступления.

Решение суда

Процесс проходил в необычном формате — без участия самого обвиняемого. Государственное обвинение добивалось максимально возможного срока, настаивая на доказанности всех эпизодов дела. Суд полностью поддержал эту позицию, назначив Канe 24 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 5 млн рублей. Дополнительно в доход государства изымается более 4,26 млрд рублей — средства, полученные, по версии следствия, от незаконной деятельности.

Прокуратура также настаивала на сохранении ареста на имущество, включая элитные объекты недвижимости АО "Торговый дом "Владивостокский ГУМ”". Суд учёл их позицию, оставив ограничения в силе.

Позиция защиты и заочный характер рассмотрения

Защита Олега Кана пыталась добиться оправдания, заявляя об отсутствии состава преступления и нарушениях, допущенных следствием. Адвокаты утверждали, что их клиент умер, однако документальных подтверждений не представили. Суд указал, что без официальных данных факт смерти не может быть признан, и дело рассматривалось в заочном порядке.

Отсутствие подсудимого лишило его возможности выступить с последним словом. В Генпрокуратуре ранее выражали уверенность, что заявления о смерти были попыткой уклонения от ответственности. Подобный формат разбирательства уже применялся ранее: в апреле 2024 года Приморский краевой суд заочно назначил Канe 17 лет колонии за организацию убийства предпринимателя Валерия Пхиденко.

Суть предъявленных обвинений

Материалы дела описывают масштабную схему поставок живого краба в обход таможенного законодательства. По данным следствия, с 2014 по 2019 годы Олег Кан и его сообщники, включая сына Александра, использовали сеть компаний на Сахалине — "Монерон", "Курильский универсальный комплекс" и "Приморскую рыболовную компанию". Продукция отправлялась в Японию, Корею и Китай. Общий объём контрабанды оценивается более чем в 3 тыс. тонн.

Ущерб государству, согласно оценке следственных органов, превысил 2,6 млрд рублей. Эти данные стали основой обвинения в контрабанде и уклонении от уплаты налогов, по которым суд и вынес своё решение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рост болезней легких на 64% зафиксировали медики в Приморье — Слепченко вчера в 9:45
Пар из вейпов обернулся бедой для здоровья: как Приморье стало регионом с пугающей статистикой

В Приморье за год на 64 % подскочили болезни органов дыхания, и депутаты впервые открыто связывают этот всплеск с массовым увлечением вейпами.

Читать полностью » Количество легальных таксистов в Хабаровске выросло в 10 раз — Лаврук вчера в 9:12
Работа в такси больше не серая зона: как самозанятость перевернула рынок перевозок в Хабаровске

В Хабаровском крае число легальных таксистов-самозанятых за год выросло почти в десять раз — власти объяснили, как новые правила меняют рынок перевозок.

Читать полностью » Полиция выясняет обстоятельства аварии на зимней трассе Приморья — пресс-служба УМВД вчера в 7:58
Скользкая декабрьская геометрия: один занос — и маршрут меняется на больничную палату

Заснеженная трасса в Приморье вновь привела к аварии с пострадавшей. На фоне массовых ДТП эксперты говорят о ключевой роли скорости и зимних условий.

Читать полностью » Предприятие выплатило 190 тысяч за травму с ампутацией пальцев — прокуратура вчера в 7:58
Цена одной ошибки на станке: ампутация пальцев стала сигналом, который предприятие не могло игнорировать

В Арсеньеве два работника добились компенсаций за травму и производственное заболевание, а проверки выявили серьёзные нарушения техники безопасности.

Читать полностью » Очередь на жильё для детей сирот в Приморье сократилась на 426 человек — Минтруд вчера в 7:58
Стены для тех, кто ждал годы: ввод новых домов меняет карту социальной поддержки Приморья

Очередь на жильё для детей-сирот в Приморье впервые за годы начала сокращаться, а регион ускоряет закупку квартир и ввод новых домов.

Читать полностью » В продукции фастфуда нашли пятикратное превышение обсемённости — Россельхознадзор вчера в 7:58
Фастфуд, который подвёл: мясная продукция снова демонстрирует тревожную повторяемость нарушений

Во Владивостоке в маринованной куриной голени популярной сети фастфуда выявили пятикратное превышение бактериальной обсемённости, и это уже не первый подобный случай.

Читать полностью » В едином режиме ДФО и Арктики появится порог рентабельности — Трутнев 10.12.2025 в 6:11
Льготы больше не для всех: новый режим на Дальнем Востоке заставит сверхприбыльные проекты платить по полной

Введение единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике меняет подход к поддержке: высокорентабельные проекты получат иное налогообложение.

Читать полностью » Комитет Госдумы поддержал исключения для единственных торговых точек — Сергей Леонов 10.12.2025 в 4:22
Остановки под запретным куполом: Госдума готовит новый удар по продаже сигарет и вейпов

Законопроект о запрете продажи табака и вейпов на остановках получил новые поправки, которые могут изменить правила для небольших населённых пунктов.

Читать полностью »

Новости
ДФО
На Сахалине движение по трассам остаётся стабильным утром 12 декабря — ДВ-РОСС
ДФО
Камчатка готовится к сильному снегопаду с ограничением движения — Камчатка сегодня
ДФО
В селе Виневитино зафиксированы повторные выходы тигра к домам — DEITA.RU
ДФО
В Госдуму внесли законопроект о повышении ответственности регионов за детский отдых — Ирина Яровая
Дом
Для предотвращения запаха стирайте полотенца при температуре 60°C — эксперты по быту
Мир
Суд рассмотрит запрос на арест бывшего президента Луиса Арсе — ТАСС
Происшествия
Аварийные службы продолжают разбор завалов после взрыва в Твери — ТАСС
Общество
МВД зафиксировало массовую фальшивую рассылку от имени Госуслуг — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet