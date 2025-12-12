Миллиарды в доход государства и приговор в отсутствие обвиняемого: точка поставлена в деле крабового короля

Во Владивостоке огласили приговор по одному из самых громких уголовных дел последних лет: сахалинский предприниматель Олег Кан, которого СМИ называли "крабовым королём", получил 24 года колонии заочно. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Суд также постановил взыскать в доход государства более 4,26 млрд рублей — сумму, эквивалентную доходам от преступления.

Решение суда

Процесс проходил в необычном формате — без участия самого обвиняемого. Государственное обвинение добивалось максимально возможного срока, настаивая на доказанности всех эпизодов дела. Суд полностью поддержал эту позицию, назначив Канe 24 года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 5 млн рублей. Дополнительно в доход государства изымается более 4,26 млрд рублей — средства, полученные, по версии следствия, от незаконной деятельности.

Прокуратура также настаивала на сохранении ареста на имущество, включая элитные объекты недвижимости АО "Торговый дом "Владивостокский ГУМ”". Суд учёл их позицию, оставив ограничения в силе.

Позиция защиты и заочный характер рассмотрения

Защита Олега Кана пыталась добиться оправдания, заявляя об отсутствии состава преступления и нарушениях, допущенных следствием. Адвокаты утверждали, что их клиент умер, однако документальных подтверждений не представили. Суд указал, что без официальных данных факт смерти не может быть признан, и дело рассматривалось в заочном порядке.

Отсутствие подсудимого лишило его возможности выступить с последним словом. В Генпрокуратуре ранее выражали уверенность, что заявления о смерти были попыткой уклонения от ответственности. Подобный формат разбирательства уже применялся ранее: в апреле 2024 года Приморский краевой суд заочно назначил Канe 17 лет колонии за организацию убийства предпринимателя Валерия Пхиденко.

Суть предъявленных обвинений

Материалы дела описывают масштабную схему поставок живого краба в обход таможенного законодательства. По данным следствия, с 2014 по 2019 годы Олег Кан и его сообщники, включая сына Александра, использовали сеть компаний на Сахалине — "Монерон", "Курильский универсальный комплекс" и "Приморскую рыболовную компанию". Продукция отправлялась в Японию, Корею и Китай. Общий объём контрабанды оценивается более чем в 3 тыс. тонн.

Ущерб государству, согласно оценке следственных органов, превысил 2,6 млрд рублей. Эти данные стали основой обвинения в контрабанде и уклонении от уплаты налогов, по которым суд и вынес своё решение.