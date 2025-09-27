Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Голубая бабочка на цветке
Голубая бабочка на цветке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:19

Миллиарды крыльев замолкают навсегда: почему кризис насекомых страшнее, чем кажется

Исчезновение насекомых фиксируется глобально, экосистемы теряют опылителей — зоолог Джессика Вэр

Исчезновение насекомых — это не гипотеза будущего, а реальность, которую фиксируют учёные по всему миру. Даже там, где человеческая деятельность минимальна, популяции стремительно сокращаются. Исследование биолога Кейт Сокман из Университета Северной Каролины показало: за 20 лет количество летающих насекомых в удалённом районе Колорадо снизилось более чем на 70%. Главным фактором называют изменение климата, что подтверждает глобальный характер кризиса.

Сравнение

Регион Тенденция Причины
Колорадо (луговая зона, без антропогенного влияния) Снижение численности на 70% за 20 лет Жаркое лето, климатические изменения
Тропики (бабочки, жуки и др.) Массовые потери популяций Усиление цикла Эль-Ниньо, повышение температуры
Фиджи (муравьи) 79% видов сократили численность за 3000 лет Прибытие человека, трансформация среды

Советы шаг за шагом

  1. Сохраняйте биоразнообразие в быту: высаживайте местные растения, поддерживающие опылителей.

  2. Избегайте чрезмерного использования пестицидов и химикатов в саду и огороде.

  3. Участвуйте в программах по наблюдению за насекомыми: данные помогают учёным строить долгосрочные модели.

  4. Поддерживайте природные зоны: волонтёрство в заповедниках помогает сохранять экосистемы.

  5. Снижайте личный углеродный след — транспорт, электроэнергия, питание — это вклад в замедление изменения климата.

"Без насекомых функционирование экосистем невозможно", — подчеркнула зоолог Джессика Вэр.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что сокращение насекомых касается только сельскохозяйственных регионов.
    Последствие: упускаются риски в диких экосистемах, где также идёт спад.
    Альтернатива: вести мониторинг в разных биотопах, включая отдалённые районы.

  • Ошибка: думать, что исчезновение одних видов компенсируется ростом других.
    Последствие: разрушение экологических связей, потеря опылителей и кормовой базы.
    Альтернатива: сохранять разнообразие, а не полагаться на "победителей" среди насекомых.

  • Ошибка: откладывать меры, ожидая более точных данных.
    Последствие: необратимая утрата видов и функций экосистем.
    Альтернатива: действовать уже сейчас, опираясь на имеющиеся исследования.

А что если…

Если исчезновение насекомых продолжится, это приведёт к цепной реакции: уменьшение популяций птиц, амфибий и рептилий, зависящих от них в питании. Для человека это значит снижение урожайности, рост цен на продукты и ухудшение качества экосистемных услуг — от опыления до разложения органики.

Плюсы и минусы сохранения насекомых

Плюсы Минусы
Сохранение экосистемных функций (опыление, разложение) Требует глобальных усилий и инвестиций
Поддержка продовольственной безопасности Сложность в изменении привычек общества
Сохранение биоразнообразия Долгосрочные результаты, без "быстрых" эффектов
Защита здоровья человека и баланса природы Зависимость от международного сотрудничества

FAQ

Почему насекомые исчезают даже в заповедниках?
Основная причина — изменение климата, которое влияет даже на удалённые территории.

Какие группы страдают сильнее всего?
Бабочки, жуки и опылители — именно они первыми реагируют на перепады температуры и влажности.

Можно ли обратить процесс?
Полностью остановить уже нельзя, но замедлить сокращение и сохранить ключевые виды — вполне реально.

Мифы и правда

  • Миф: насекомые быстро адаптируются, значит, выживут.
    Правда: многие виды слишком специализированы и не успевают приспособиться к климатическим изменениям.

  • Миф: исчезновение насекомых не затронет людей.
    Правда: без опылителей сельское хозяйство столкнётся с кризисом урожайности.

  • Миф: речь идёт только о тропиках.
    Правда: сокращение фиксируют и в умеренных широтах, включая США и Европу.

Исторический контекст

Исследования геномов муравьёв с Фиджи показали: ещё три тысячи лет назад с приходом человека исчезновение насекомых ускорилось. Но именно XXI век стал эпохой глобального кризиса биоразнообразия. За последние десятилетия фиксируются катастрофические темпы сокращения, которых не наблюдалось ранее.

Три интересных факта

  1. Насекомые составляют более 80% всех видов животных на Земле.

  2. В биомассе насекомые превосходят массу всех млекопитающих, включая человека.

  3. За последние 30 лет в Европе численность летающих насекомых снизилась более чем наполовину.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Университет Кадиса: в Андалусии найден дольмен возрастом около 5000 лет сегодня в 4:32

Под песком и камнями скрывался дольмен, переживший пять тысячелетий в Испании

Археологи нашли в Испании один из крупнейших дольменов Андалусии. Захоронения и редкие артефакты раскрывают тайны жизни людей 5000 лет назад.

Читать полностью » Учёные: в горах Загрос обнаружен разлом длиной 1500 километров сегодня в 3:39

Под Турцией нашли гигантский разлом: новая угроза для всего региона

Учёные нашли подземный разлом протяжённостью 1500 км от Турции до Ирана. Как это открытие связано с землетрясениями и что оно значит для региона?

Читать полностью » Российские учёные: уровень Каспийского моря достиг исторического минимума сегодня в 2:33

Север Каспия уходит под пески: что ждёт людей и города через десять лет

Каспийское море стремительно мелеет, меняя жизнь миллионов людей и экосистемы. Почему этот процесс становится испытанием для целого региона?

Читать полностью » HUN-REN: моделирование Вселенной помогает расшифровать данные сегодня в 1:22

Учёные создали Вселенную в миниатюре: теперь галактик больше, чем звёзд в небе

Учёные создали крупнейшую виртуальную Вселенную с 3,4 млрд галактик, чтобы подготовить карту космоса для миссии "Евклид".

Читать полностью » Учёные Монголии заявили о находке самого полного скелета пахицефалозавра сегодня в 0:17

В пустыне Гоби нашли динозавра, который переворачивает учебники по эволюции

Уникальная находка в пустыне Гоби помогла взглянуть на эволюцию динозавров иначе. Новый вид с утолщённым черепом раскрыл тайны своей жизни.

Читать полностью » В принятии решений участвует почти весь мозг вчера в 23:31

Нейробиологи разочаровали начальников: карта мозга показала, как весь орган принимает решения

Учёные впервые составили почти полную карту мозга мыши. Выяснилось, что в принятии решений участвуют почти все его области, а не только "центры выбора".

Читать полностью » В Тихом океане найдена гидротермальная система Куньлунь площадью 11 квадратных километров вчера в 23:15

На глубине океана работает "водородный завод" природы — и он вырабатывает 5% мирового объёма

На дне Тихого океана найдено открытие, которое может изменить представления о происхождении жизни. Что скрывает система Куньлунь?

Читать полностью » CRISPR-терапия показала эффективность в борьбе с подагрой на клеточном уровне вчера в 22:48

Миллионы лет назад мы потеряли этот ген, а теперь он может избавить от боли в суставах

Учёные восстановили древний ген уриказы с помощью CRISPR. Это снизило уровень мочевой кислоты и открыло новый путь лечения подагры.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Национальный парк Чешская Швейцария с Правчицкими воротами популярен у туристов в Чехии
Еда

Запекание курицы с мёдом и горчицей в духовке обеспечивает равномерное прожаривание
Еда

Котлеты с сыром и помидорами в духовке получаются сочными
Дом

Лист стальной оцинкованный: свойства, производство и области применения
Дом

Зонирование и перепланировка однушки: дизайнеры назвали популярные решения
Дом

Скандинавский стиль в интерьере: основные особенности и материалы
Питомцы

Рыбий жир снижает риск заболеваний суставов у собак на 45%
Дом

Закон о перепланировке балкона: разъяснения по ЖК РФ и постановлениям Москвы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet