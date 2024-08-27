Французский миллиардер Бернар Арно снова входит в тройку богатейших людей мира: он занял вторую строчку рейтинга Bloomberg Billionaires Index

Свекр модели Натальи Водяновой, французский миллиардер Бернар Арно снова вошел в тройку богатейших людей мира. Он занял вторую строчку рейтинга Bloomberg Billionaires Index с состоянием в 201 млрд долларов.
Как сообщала "Газета.ру", 14 августа миллиардер выбыл из первой тройки рейтинга. Всего две недели назад Бернара Арно состояние оценивалось в 185 млрд долларов и он находился на четвертой строчке рейтинга.
На сегодняшний день богатейшим человеком мира является американский предприниматель, основатель SpaceX и владелец соцсети X (Twitter) Илон Маск. Его состояние оценивается в 239 млрд долларов.
Третью строчку рейтинга занимает американец Джефф Безос, предприниматель, основатель интернет-компании Amazon. com, глава издательского дома The Washington Post. Его состояние оценивается в 199 млрд долларов.
Рейтинг замыкает американский врач Томас Фрист, соучредитель и основной акционер медицинской компании HCA Healthcare. Его состояние оценивается почти в 34 млрд долларов.
Фото: flickr. com/ Jérémy Barande (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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