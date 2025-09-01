Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:15

Быстрый рецепт пшенной каши на молоке — дешево и вкусно

Как приготовить пшенную кашу на молоке для укрепления иммунитета

Вы когда-нибудь задумывались, почему пшенная каша на молоке — это классика завтраков, которая не теряет своей популярности уже много лет? Это не просто сытное и вкусное блюдо, а настоящий источник энергии, который дарит бодрость и хорошее настроение на весь день.

Ингредиенты для классической пшенной каши на молоке

  • Пшено — 100 г
  • Молоко (любая жирность, лучше 3,2%) — 500 мл
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 20 г
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление каши

Для начала тщательно переберите пшено, чтобы избавиться от мусора, и промойте его под проточной водой. Можно использовать дуршлаг с мелкими отверстиями для удобства. Затем залейте крупу холодной водой на 2 часа — это поможет пшенке набухнуть и сократит время варки.

Слейте воду, переложите пшено в кастрюлю с толстым дном и залейте молоком. Важно довести смесь до кипения, постоянно помешивая, чтобы каша не пригорела. Обязательно снимайте пенку, которая образуется на поверхности.

Варите кашу около 30 минут на самом маленьком огне, периодически помешивая. Можно накрыть кастрюлю крышкой, чтобы сохранить тепло. Во время варки добавьте щепотку соли и сахар, тщательно перемешайте. Если молоко выпарится раньше времени, подлейте немного еще.

В конце добавьте сливочное масло и варите еще 5 минут, чтобы каша стала особенно нежной и ароматной.

Как подать и украсить пшенную кашу

Готовую кашу подавайте горячей. Украсьте её свежими ягодами, фруктами или мятой — это не только добавит красок, но и усилит вкус. Например, малина и голубика отлично сочетаются с пшеном и придают блюду легкую кислинку.

Пшенная каша на молоке — отличный выбор для здорового и вкусного завтрака, который легко приготовить даже в будний день. Это блюдо объединяет в себе простоту, пользу и насыщенный вкус, который оценит вся семья.

