Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
© commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:48

Когда актриса встречает короля: Бланшетт и Карл III шокировали новым подкастом

Кейт Бланшетт и король Карл III записали подкаст

Кейт Бланшетт и король Карл III объединились для обсуждения одной из самых насущных экологических проблем современности. Их совместное участие в подкасте стало попыткой привлечь внимание к сохранению растений и биоразнообразия, а также подчеркнуть важность работы семенного банка для будущих поколений.

Важность семенного банка

Семенной банк тысячелетия (Millennium Seed Bank) был основан 25 лет назад с целью защиты растений от угроз, связанных с изменением климата и деградацией среды обитания. С момента открытия учреждения в 2000 году почти 2,5 миллиарда семян, представляющих более 40 000 видов, были очищены, высушены и помещены в морозильные камеры при минус 20 градусах в Уэйкхерсте. Эта коллекция обеспечивает "страховой фонд" для растений и помогает сохранять генетическое разнообразие, которое играет критическую роль в экосистемах.

Подкаст, получивший название "Unearthed”, был организован Королевским ботаническим садом, который управляет семенным банком. В записи, состоявшейся в июле в Виндзоре, к Кейт и королю присоединилась старший научный сотрудник по сохранению семян доктор Элинор Бреман. Они обсудили значимость сохранения семян и влияние человеческой деятельности на природу.

Реальные угрозы природе

Кейт Бланшетт поделилась своим потрясением от масштабов разрушения природных экосистем.

"Я была потрясена, узнав, что 97% лугов с дикими цветами уничтожены. Не думаю, что мы здесь это до конца понимаем, потому что мы видим столько природной красоты вокруг, но мы не задумываемся, насколько она хрупкая", — заявила Бланшетт.

Эта цифра отражает глобальную проблему: из-за урбанизации, интенсивного сельского хозяйства и климатических изменений многие виды растений теряют свои естественные места обитания. Семенной банк позволяет сохранить виды для восстановления экосистем в будущем, даже если отдельные популяции исчезнут в природе.

Задача семенного банка и роль короля

Король Карл III отметил необходимость ускорения работы семенного банка и подчеркнул его жизненно важную роль.

"Я подумал, что это хороший повод, потому что я знал о реальном ущербе, который был нанесен всем нашим цветущим лугам. Я считаю, что работа семенного банка замечательна, но нам нужно ускорить процесс", — добавил монарх.

Для него это уже второе появление в подкасте в 2025 году: ранее, в марте, он рассказывал о своих музыкальных предпочтениях на Apple Music. Совместная работа с Кейт Бланшетт стала логичным продолжением его экологических инициатив, в том числе связанных с премией принца Уильяма Earthshot Prize, направленной на поддержку проектов по сохранению природы.

Как подкаст помогает привлечь внимание

Подкаст "Unearthed” создаёт платформу для обсуждения научных и экологических вопросов в доступной форме. Благодаря участию знаменитостей и монархов слушатели получают возможность узнать о проблемах, о которых иначе они могли бы не задумываться. В 22-минутной беседе поднимались темы сохранения биоразнообразия, угроз, с которыми сталкиваются растения, и способов поддержки природоохранных инициатив.

Основные выводы обсуждения

  1. Семенной банк играет ключевую роль в сохранении биоразнообразия и генетического фонда растений.

  2. Большинство лугов с дикими цветами были разрушены, и без действий человечества эта тенденция продолжится.

  3. Общественное внимание и образовательные проекты помогают ускорить работу по защите природы.

Советы для участия в охране природы

  1. Поддерживать локальные природоохранные инициативы и семенные банки.

  2. Сохранять и высаживать местные растения в садах и городских парках.

  3. Участвовать в волонтёрских проектах по восстановлению экосистем.

А что если…

Если семенные банки не будут получать необходимую поддержку, множество видов растений может исчезнуть навсегда. Это приведёт к нарушению экосистем и снижению устойчивости окружающей среды к климатическим изменениям. Поэтому важно не только финансирование, но и популяризация идеи сохранения природы среди широкой аудитории.

FAQ

Как работает семенной банк?
Семена проходят очистку, сушку и хранение в специальных морозильных камерах при минус 20 градусах. Это позволяет сохранить их жизнеспособность на десятилетия.

Сколько видов растений сохранено в банке?
На сегодняшний день банк содержит семена более 40 000 видов, что составляет почти 2,5 миллиарда отдельных семян.

Что можно сделать каждому для сохранения биоразнообразия?
Можно поддерживать локальные природоохранные проекты, участвовать в посадке растений и следить за экологической устойчивостью своих районов.

Мифы и правда

Миф: семенные банки — это лишь коллекция и не имеют практического применения.
Правда: они обеспечивают страховку для растений и позволяют восстанавливать экосистемы в будущем.

Интересные факты

  1. В банке хранится семена более 40 000 видов растений.

  2. Семена поддерживаются при температуре минус 20 градусов, чтобы сохранить их жизнеспособность.

  3. Проект связан с премией Earthshot Prize, основанной принцем Уильямом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мелисса Баррера и Джон Траволта снимутся в триллере Ренни Харлина вчера в 23:59
Испанское море сошло с ума: новый триллер Ренни Харлина с Траволтой превратит семейный отдых в кошмар

На Гран-Канарии стартовали съёмки триллера "Чёрные приливы" с Джоном Траволтой и Мелиссой Баррерой. Океан, косатки и борьба за жизнь — всё это обещает мощное зрелище.

Читать полностью » В базе ASCAP зарегистрирована песня Ланы Дель Рей вчера в 22:47
Мир Бонда встряхнёт голос Ланы Дель Рей: утечка в ASCAP запустила волну догадок

Лана Дель Рей зарегистрировала загадочную песню "First Light", и фанаты уверены: она станет саундтреком к новой игре о Джеймсе Бонде. Но правда ли это?

Читать полностью » Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в фильме вчера в 21:28
Бродвей вздрогнул от ревущего Льва: Колман Доминго оживил самого храброго труса сказочного мира

Колман Доминго стал голосом Трусливого Льва в мюзикле "Злая: Навсегда". Что ждет героев в продолжении истории о ведьмах страны Оз?

Читать полностью » Netflix снимет сериал о семье Кеннеди с Майклом Фассбендером в главной роли вчера в 20:50
Британская "Корона" уходит в прошлое: Netflix готовит американский ответ про Кеннеди

Netflix готовит сериал о семье Кеннеди с Майклом Фассбендером в роли патриарха династии. Историческая драма обещает стать американским ответом "Короне".

Читать полностью » Индийские учёные: экстраверты чаще выбирают приключенческие фильмы и хорроры, а интроверты драмы и романтические фильмы вчера в 19:27
Кино — зеркало вашей души: как жанр, который вы любите, выдаёт ваш характер с потрохами

Учёные выяснили, что жанры кино отражают черты личности: хорроры и приключения выбирают экстраверты, а драмы и романтика — эмоционально чувствительные натуры.

Читать полностью » Исследование Science of Scare: фильм вчера в 17:31
Когда сердце выскакивает из груди: рейтинг фильмов, которые пугают сильнее любых кошмаров

Учёные измерили пульс у зрителей, чтобы выяснить, какие фильмы действительно пугают. Победитель рейтинга — снова "Синистер".

Читать полностью » Бен Аффлек назвал совместное воспитание детей главным источником радости вчера в 16:49
Бен Аффлек гордится не фильмами: как актёр воспитывает троих детей после развода с Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек откровенно рассказал о совместном воспитании детей с Дженнифер Гарнер и том, как это делает его жизнь радостной и полноценной.

Читать полностью » Эмма Стоун могла использовать ботокс и филлеры для естественного омоложения вчера в 15:44
Миндалевидный взгляд Стоун: какие процедуры делают актрису такой притягательной

Эксперты раскрыли секрет красоты Эммы Стоун, объяснив, какие процедуры помогают актрисе сохранять естественную и свежую внешность.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Переизбыток воды нарушает солевой баланс и вызывает слабость и судороги — Яна Шмелева
Спорт и фитнес
Поза кобры помогает восстановить подвижность позвоночника и снять напряжение
Еда
ПП-чизкейк на рисовой муке без глютена и сахара получается нежным и полезным
Красота и здоровье
Счётная палата выявила системные проблемы в работе ОМС и непрозрачность тарифов
Питомцы
Исследователи подтвердили: владельцы собак живут в среднем на три года дольше
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс рассказала, как накормила Роберта Паттинсона едой из мусорного ведра
Еда
Салат с фасолью и мясом подойдёт и для семейного обеда, и для праздничного стола
Садоводство
Борная кислота с сахарной пудрой помогает вывести муравьёв с грядок безопасно и надолго
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet