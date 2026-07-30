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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:27

Тревога захватила целое поколение: что лишает опоры миллионы россиян

Младшие и старшие миллениалы в возрасте от 24 до 44 лет оказались наиболее подвержены хроническому стрессу из-за разрушения картины мира, где успех гарантирован следованием стандартным социальным моделям. Нейропсихолог, клинический психолог Светлана Колобова прокомментировала NewsInfo причины глубокой психологической уязвимости этой возрастной группы.

Ранее сообщалось, что в группу повышенного риска по уровню тревожности входят люди, родившиеся в период с 1982 по 2000 годы. Вместе с тем исследователи фиксируют рост числа психических нарушений на фоне глобальной нестабильности.

По словам эксперта, представители этого поколения столкнулись с ситуацией, которая лишила их опоры на базовое доверие к будущему. Вместо линейного развития — учеба, работа, пенсия — они оказались в моменте непредсказуемости, требующего колоссальных адаптационных усилий.

"Это поколение попало, условно говоря, в идеальный шторм. У них нагрузка за детей, за стареющих родителей, за пик карьерных амбиций. Сюда же наше любимое — экзистенциальный кризис сверхконтроля. В их картине мира разбилось доверие к базовому линейному будущему", — отметила психолог.

Специалист подчеркнула, что высокая личная ответственность на фоне чувства выученной беспомощности создает внутренний конфликт. Мегаполисы только усиливают напряжение, так как высокая плотность информационных потоков не дает мозгу переключиться с поиска угроз. При этом баланс интересов семьи и работы становится дополнительным источником давления для амбициозных профессионалов.

"Интернет — это открытое окно в бесконечный выбор угроз. Алгоритмы интернета постоянно меняют нарративы, не давая закрыть гештальт. Мозг перегревается от альтернатив. Возьмите любую последнюю новость и хорошенечко почитайте ее за два-три дня — реально крыша уедет", — комментирует психолог.

Эксперт связывает относительную устойчивость старшего поколения с привычкой потреблять информацию через телевидение. Телевизионный формат обеспечивает когнитивное закрытие: плохие новости упакованы в предсказуемый хронометраж и привычные интонации диктора, что позволяет зрителю сохранять пассивную позицию. В отличие от интернета, где потребление коротких видео заставляет мозг постоянно находиться в состоянии анализа рисков, телевизор воспринимается как белый шум, не требующий вовлечения.

Отметим, что создание предсказуемой рутины остается одним из эффективных способов снизить нагрузку на нервную систему. В то же время эксперты предупреждают, что чрезмерная вовлеченность в мониторинг повестки способна критически истощить ресурсы психики.

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Проверено экспертом: Психолог Андрей Покровский
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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