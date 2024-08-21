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Вкусный ПП-коктейль с молоком и бананом: рецепт для здорового питания
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Рецепт вкусного и питательного молочного ПП-коктейля: заряд энергии и здоровья на целый день

Вкусный ПП-коктейль с молоком и бананом: рецепт для здорового питания

Этот молочный ПП-коктейль — идеальный выбор для тех, кто хочет наслаждаться вкусом, заботясь о своем здоровье.

Ингредиенты:

  • 1 стакан обезжиренного молока (можно заменить растительным молоком, например, миндальным или овсяным);
  • 1 банан (для сладости и текстуры);
  • 1 столовая ложка овсяных хлопьев (для добавления клетчатки);
  • 1 чайная ложка меда или кленового сиропа (по желанию, для сладости);
  • 1 столовая ложка протеинового порошка (по желанию, если хотите увеличить содержание белка);
  • 1 чайная ложка молотого льняного семени или чиа (для полезных жиров и клетчатки);
  • Несколько кубиков льда (по желанию, для охлаждения и густоты).

Приготовление:

  1. В блендере смешайте все ингредиенты до однородной массы.
  2. Если смесь получается слишком густой, добавьте немного молока.
  3. Взбивайте до тех пор, пока коктейль не станет гладким и воздушным.
  4. Перелейте коктейль в стакан, добавьте кубики льда.

Этот коктейль будет отличным завтраком или перекусом, он насыщен белком, клетчаткой и полезными жирами, что делает его отличным выбором для поддержания здорового образа жизни.

Фото: flickr.com/Katrin Gilger (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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