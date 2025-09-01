Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кошка рядом с новорожденным
Кошка рядом с новорожденным
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:26

Когда лапки ласкают душу: как кошка показывает свою любовь по-своему

Кошки стимулируют лактацию лапками: исследование поведения животных

Вы замечали, как ваша кошка иногда нежно мнёт вас лапками, словно нажимая на невидимые кнопки? Это не просто забавное поведение — за ним стоит глубокий инстинкт и особая связь между животным и человеком.

Что такое "молочный шаг"?

"Молочный шаг" — это движение лапками, которое котята делают у матери, чтобы стимулировать приток молока. Такое нежное надавливание помогает им получить пищу и расслабиться. Когда котёнок мнёт маму, он обычно начинает мурчать от удовольствия — этот звук не только выражает радость, но и оказывает положительное влияние на здоровье. Учёные доказали, что мурчание кошек способно стабилизировать давление у человека.

Почему кошки мнут именно хозяев?

Чаще всего привычку мнения лапками сохраняют те кошки, которые рано отделились от матери. Котята, выросшие в искусственных условиях, где молоко было доступно без усилий, обычно не проявляют такого поведения. Для взрослых кошек "молочный шаг" становится способом выразить доверие и любовь к человеку.

Что значит, когда кошка мнёт вас?

Если ваша кошка мнёт вас лапками, это признак глубокого чувства и спокойствия. Она показывает, что чувствует себя счастливой и защищённой рядом с вами. Это особая форма общения, которая говорит: "Я люблю тебя и ценю твоё внимание".

Так что в следующий раз, когда кошка начнёт мягко нажимать лапками на вашу руку или колени, знайте — это её способ сказать вам о своей любви и благодарности.

