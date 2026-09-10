Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Улыбающиеся школьники в школьной столовой
Улыбающиеся школьники в школьной столовой
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:08

Школьникам хотят бесплатно давать молоко и кефир каждый день: есть одно важное условие

Школьников необходимо обеспечивать натуральными молочными и кисломолочными продуктами для поддержания когнитивных способностей и укрепления костей. Об этом NewsInfo заявила нутрициолог, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева.

Ранее сообщалось о предложении обеспечивать школьников бесплатным молоком, кефиром или соком.

По словам специалиста, такая мера могла бы стать важным подспорьем для развития детского организма, если соблюдать требования к качеству и составу напитков.

Писарева отметила, что ученики начальных классов во многих регионах уже получают льготное питание. Однако расширение этой программы и строгий контроль за отсутствием сахара в продуктах пойдут на пользу всем категориям учащихся. Специалист подчеркнула, что молочная продукция является ценным источником микроэлементов. При этом современные подходы к диетологии позволяют найти альтернативные источники кальция для укрепления скелета.

Нутрициолог обратила внимание на прямую связь между состоянием микрофлоры и работой мозга. Натуральные пробиотики, содержащиеся в кефире, стимулируют деятельность кишечника, что отражается на успеваемости и концентрации внимания детей. Для получения максимальной пользы важно использовать товары без искусственных ароматизаторов. Сегодня существуют методы, позволяющие быстро проверить натуральность продуктов даже в домашних условиях.

"Если у школьника нет лактозной непереносимости, он нормально переносит молоко и кисломолочные продукты, нет аллергии, то этот продукт необходим, но только если в натуральном виде, без добавок. Не сладкие йогурты с фруктами или с сахаром", — отметила Писарева.

Эксперт добавила, что работа ЖКТ напрямую влияет на ментальное здоровье. Для полноценного рациона также важны и другие элементы, хотя чрезмерная нагрузка белком может быть избыточной для почек.

"Мозг, кишечник — это ось, давно известная и научно доказанная. Кто-то любит молоко, кто-то любит кефир. У всех разные вкусы, поэтому в зависимости от того, кто что будет пить", — пояснила нутрициолог.

Помимо напитков, важную роль в школьном меню играют крупы. Специалисты часто напоминают, что выбор между хлопьями и цельным зерном напрямую определяет скорость метаболизма.

Правильно составленный завтрак позволяет ребенку сохранять продуктивность до конца занятий. Для тех, кому сложно привыкнуть к стандартным блюдам, кулинары предлагают использовать молочную основу для создания более сытных и привлекательных сочетаний.

Читайте также

Проверено экспертом: врач-диетолог Екатерина Мельникова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

С виду обычный минтай, а дома — рыбное пюре: на что смотреть еще в магазине 06.09.2026 в 17:06

Многие сталкиваются с тем, что нежное филе при контакте с горячим металлом теряет форму, превращаясь в неаппетитную массу из-за скрытых дефектов продукта.

Читать полностью » Не спешите убирать хлеб в холодильник: почему холод быстро меняет его привычную текстуру 06.09.2026 в 11:03

Многие совершают типичные ошибки, которые лишают выпечку вкуса уже через несколько часов, превращая мягкий мякиш в нечто непригодное для завтрака.

Читать полностью » Зачем к пельменям ставили графинчик с уксусом: привычка оказалась намного старше СССР 05.09.2026 в 16:01

Мало кто задумывается, почему в советских столовых к пельменям обязательно предлагали уксус, превращая обычный обед в ритуал со своей логикой и историей.

Читать полностью » Морозилка может больше, чем кажется: 5 продуктов, которые удобнее хранить в замороженном виде 04.09.2026 в 17:33

Заморозка продуктов требует холодного расчета, а не просто свободного места в камере, чтобы вечерняя готовка перестала быть суетой и потерей ресурсов.

Читать полностью » Сначала мясо или лук: простой кухонный секрет, который меняет вкус привычного блюда 04.09.2026 в 8:37

Многие домашние повара допускают одну и ту же ошибку при закладке ингредиентов, превращая аппетитное блюдо в бледную массу из-за потери правильной температуры.

Читать полностью » Рыба вкусная, запах — нет: зачем во время жарки добавлять на сковороду несколько ломтиков картофеля 03.09.2026 в 16:26

Запах рыбы после жарки часто въедается в мебель надолго, но простая деталь из корзины с овощами способна остановить распространение летучих соединений.

Читать полностью » Семена обычно выбрасывают зря: как правильно хранить разрезанную дыню, чтобы она не высохла 02.09.2026 в 17:14

Привычный алгоритм нарезки фрукта на кухне часто приводит к потере текстуры, хотя избежать этого можно благодаря одной простой кулинарной детали.

Читать полностью » Казан куплен, а плов подождёт: как правильно подготовить чугунную посуду к первой готовке 02.09.2026 в 14:11

Перед первым использованием чугунного казана важно правильно снять технический налет, чтобы посуда не впитывала запахи и не портила вкус еды.

Читать полностью »

Новости
Еда
Корзина может обернуться штрафом: какие грибы теперь запрещено собирать в Подмосковье
Красота и здоровье
Организм не прощает хронический недосып: одна привычка запускает цепочку опасных последствий
Недвижимость
Один параметр может менять работу котла: что проверить в настройках BAXI перед отопительным сезоном
Общество
Финансовый план может оказаться бесполезным: вот как правильно тратить деньги
Авто и мото
Маткапитал хотят направить на покупку машины: для семей готовят новое правило
Культура и шоу-бизнес
Вокруг концерта Канье Уэста в России не утихают споры: за шумихой скрывается куда больше, чем рэп
Общество
Рождаемость хотят поддержать с помощью ЭКО по ОМС: что может помешать этой идее
Спорт и фитнес
Абонемент в фитнес-клуб оказался не таким уж невозвратным: все зависит от одной детали
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet