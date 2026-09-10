Школьникам хотят бесплатно давать молоко и кефир каждый день: есть одно важное условие

Школьников необходимо обеспечивать натуральными молочными и кисломолочными продуктами для поддержания когнитивных способностей и укрепления костей. Об этом NewsInfo заявила нутрициолог, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева.

Ранее сообщалось о предложении обеспечивать школьников бесплатным молоком, кефиром или соком.

По словам специалиста, такая мера могла бы стать важным подспорьем для развития детского организма, если соблюдать требования к качеству и составу напитков.

Писарева отметила, что ученики начальных классов во многих регионах уже получают льготное питание. Однако расширение этой программы и строгий контроль за отсутствием сахара в продуктах пойдут на пользу всем категориям учащихся. Специалист подчеркнула, что молочная продукция является ценным источником микроэлементов. При этом современные подходы к диетологии позволяют найти альтернативные источники кальция для укрепления скелета.

Нутрициолог обратила внимание на прямую связь между состоянием микрофлоры и работой мозга. Натуральные пробиотики, содержащиеся в кефире, стимулируют деятельность кишечника, что отражается на успеваемости и концентрации внимания детей. Для получения максимальной пользы важно использовать товары без искусственных ароматизаторов. Сегодня существуют методы, позволяющие быстро проверить натуральность продуктов даже в домашних условиях.

"Если у школьника нет лактозной непереносимости, он нормально переносит молоко и кисломолочные продукты, нет аллергии, то этот продукт необходим, но только если в натуральном виде, без добавок. Не сладкие йогурты с фруктами или с сахаром", — отметила Писарева.

Эксперт добавила, что работа ЖКТ напрямую влияет на ментальное здоровье. Для полноценного рациона также важны и другие элементы, хотя чрезмерная нагрузка белком может быть избыточной для почек.

"Мозг, кишечник — это ось, давно известная и научно доказанная. Кто-то любит молоко, кто-то любит кефир. У всех разные вкусы, поэтому в зависимости от того, кто что будет пить", — пояснила нутрициолог.

Помимо напитков, важную роль в школьном меню играют крупы. Специалисты часто напоминают, что выбор между хлопьями и цельным зерном напрямую определяет скорость метаболизма.

Правильно составленный завтрак позволяет ребенку сохранять продуктивность до конца занятий. Для тех, кому сложно привыкнуть к стандартным блюдам, кулинары предлагают использовать молочную основу для создания более сытных и привлекательных сочетаний.

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