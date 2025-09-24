От Касимова до Тывы: где в России молоко на завтрак — удар по бюджету
Житель Владивостока отдаёт за литр молока почти вдвое больше, чем покупатель в Казани. Как в одной стране цена на базовый продукт может колебаться от 77 до 140 рублей за бутылку? Разгадка кроется не только в жадности торговых сетей, но и в сложной смеси факторов: логистика, климат, господдержка сельхозпроизводителей и ценовые стратегии ритейла.
Россия молочная — страна контрастов
Единой цены на молоко в стране просто не существует: на самом деле мы имеем несколько разных рынков внутри одного государства.
-
Дальний Восток - лидер по дороговизне: литр стоит в среднем 131,63 рубля.
-
Северный Кавказ тоже удивляет: 110,1 рубля. Южная "дешевизна" здесь не работает.
-
Приволжский округ - наоборот, самый доступный: 86,91 рубля. Тут сосредоточены крупные агрохолдинги.
-
Средний уровень держат Урал, Юг, Центр, Северо-Запад и Сибирь — от 94 до 99 рублей.
Разрыв впечатляет: от 58,76 рубля в Касимове (Рязанская область) до 172,52 рубля в Шагонаре (Тыва). Почти трёхкратная разница.
Из чего складывается цена
Эксперты выделяют несколько ключевых факторов:
-
Объём производства. Чем больше хозяйств в регионе, тем проще удовлетворить спрос и удерживать цены.
-
Сезонность. Летом молока больше — оно дешевле, зимой — дороже из-за затрат на корма и переработку.
-
Упаковка. Она может составлять половину стоимости продукта.
-
Логистика. Чем дальше везти молоко, тем выше конечная цена.
-
Ценовая политика сетей. В "Светофоре" — 77 рублей, в "Реми" — 140 рублей. Разница колоссальная.
-
Заработная плата и аренда. В "богатых" регионах выше издержки — выше и цены.
-
Конкуренция. Больше сетевых дискаунтеров — ниже цены. Меньше конкуренции — выше.
-
Господдержка. Дотации сельхозпроизводителям позволяют снижать стоимость.
-
Макроэкономика. Курс рубля, ставка ЦБ, импортное оборудование и корма напрямую влияют на себестоимость.
Цены в 2025 году: рост с паузами
С начала года литр пастеризованного молока подорожал с 90,35 до 96,15 рубля к июню. Летом наступило небольшое затишье, но к сентябрю стоимость снова приблизилась к 96,5 рубля.
Что ждёт покупателей дальше
Прогнозы экспертов однозначны: молоко дешеветь не будет.
-
Осенью — рост на 3-7%, а к Новому году возможен кратковременный скачок из-за спроса и удорожания доставки.
-
Средняя цена может закрепиться на уровне 85-90 рублей, но в регионах Дальнего Востока и Севера останется выше 130-140.
-
Южные регионы удержат планку около 75-80 рублей.
-
В целом рост будет плавным, без резких скачков.
При этом специалисты предупреждают: продукты "особой категории", вроде безлактозного молока или молочных десертов, будут дорожать быстрее обычного молока. По прогнозу "Союзмолока", в 2026 году сырое молоко подорожает ещё на 9%, а йогурты и творожки — ещё сильнее.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru