От Касимова до Тывы: где в России молоко на завтрак — удар по бюджету

Житель Владивостока отдаёт за литр молока почти вдвое больше, чем покупатель в Казани. Как в одной стране цена на базовый продукт может колебаться от 77 до 140 рублей за бутылку? Разгадка кроется не только в жадности торговых сетей, но и в сложной смеси факторов: логистика, климат, господдержка сельхозпроизводителей и ценовые стратегии ритейла.

Россия молочная — страна контрастов

Единой цены на молоко в стране просто не существует: на самом деле мы имеем несколько разных рынков внутри одного государства.

Дальний Восток - лидер по дороговизне: литр стоит в среднем 131,63 рубля.

Северный Кавказ тоже удивляет: 110,1 рубля. Южная "дешевизна" здесь не работает.

Приволжский округ - наоборот, самый доступный: 86,91 рубля. Тут сосредоточены крупные агрохолдинги.

Средний уровень держат Урал, Юг, Центр, Северо-Запад и Сибирь — от 94 до 99 рублей.

Разрыв впечатляет: от 58,76 рубля в Касимове (Рязанская область) до 172,52 рубля в Шагонаре (Тыва). Почти трёхкратная разница.

Из чего складывается цена

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов:

Объём производства. Чем больше хозяйств в регионе, тем проще удовлетворить спрос и удерживать цены. Сезонность. Летом молока больше — оно дешевле, зимой — дороже из-за затрат на корма и переработку. Упаковка. Она может составлять половину стоимости продукта. Логистика. Чем дальше везти молоко, тем выше конечная цена. Ценовая политика сетей. В "Светофоре" — 77 рублей, в "Реми" — 140 рублей. Разница колоссальная. Заработная плата и аренда. В "богатых" регионах выше издержки — выше и цены. Конкуренция. Больше сетевых дискаунтеров — ниже цены. Меньше конкуренции — выше. Господдержка. Дотации сельхозпроизводителям позволяют снижать стоимость. Макроэкономика. Курс рубля, ставка ЦБ, импортное оборудование и корма напрямую влияют на себестоимость.

Цены в 2025 году: рост с паузами

С начала года литр пастеризованного молока подорожал с 90,35 до 96,15 рубля к июню. Летом наступило небольшое затишье, но к сентябрю стоимость снова приблизилась к 96,5 рубля.

Что ждёт покупателей дальше

Прогнозы экспертов однозначны: молоко дешеветь не будет.

Осенью — рост на 3-7%, а к Новому году возможен кратковременный скачок из-за спроса и удорожания доставки.

Средняя цена может закрепиться на уровне 85-90 рублей, но в регионах Дальнего Востока и Севера останется выше 130-140.

Южные регионы удержат планку около 75-80 рублей.

В целом рост будет плавным, без резких скачков.

При этом специалисты предупреждают: продукты "особой категории", вроде безлактозного молока или молочных десертов, будут дорожать быстрее обычного молока. По прогнозу "Союзмолока", в 2026 году сырое молоко подорожает ещё на 9%, а йогурты и творожки — ещё сильнее.