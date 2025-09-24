Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кефир
Кефир
© Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:11

От Касимова до Тывы: где в России молоко на завтрак — удар по бюджету

Во Владивостоке литр молока стоит 131 рубль, в Казани — 86 рублей

Житель Владивостока отдаёт за литр молока почти вдвое больше, чем покупатель в Казани. Как в одной стране цена на базовый продукт может колебаться от 77 до 140 рублей за бутылку? Разгадка кроется не только в жадности торговых сетей, но и в сложной смеси факторов: логистика, климат, господдержка сельхозпроизводителей и ценовые стратегии ритейла.

Россия молочная — страна контрастов

Единой цены на молоко в стране просто не существует: на самом деле мы имеем несколько разных рынков внутри одного государства.

  • Дальний Восток - лидер по дороговизне: литр стоит в среднем 131,63 рубля.

  • Северный Кавказ тоже удивляет: 110,1 рубля. Южная "дешевизна" здесь не работает.

  • Приволжский округ - наоборот, самый доступный: 86,91 рубля. Тут сосредоточены крупные агрохолдинги.

  • Средний уровень держат Урал, Юг, Центр, Северо-Запад и Сибирь — от 94 до 99 рублей.

Разрыв впечатляет: от 58,76 рубля в Касимове (Рязанская область) до 172,52 рубля в Шагонаре (Тыва). Почти трёхкратная разница.

Из чего складывается цена

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов:

  1. Объём производства. Чем больше хозяйств в регионе, тем проще удовлетворить спрос и удерживать цены.

  2. Сезонность. Летом молока больше — оно дешевле, зимой — дороже из-за затрат на корма и переработку.

  3. Упаковка. Она может составлять половину стоимости продукта.

  4. Логистика. Чем дальше везти молоко, тем выше конечная цена.

  5. Ценовая политика сетей. В "Светофоре" — 77 рублей, в "Реми" — 140 рублей. Разница колоссальная.

  6. Заработная плата и аренда. В "богатых" регионах выше издержки — выше и цены.

  7. Конкуренция. Больше сетевых дискаунтеров — ниже цены. Меньше конкуренции — выше.

  8. Господдержка. Дотации сельхозпроизводителям позволяют снижать стоимость.

  9. Макроэкономика. Курс рубля, ставка ЦБ, импортное оборудование и корма напрямую влияют на себестоимость.

Цены в 2025 году: рост с паузами

С начала года литр пастеризованного молока подорожал с 90,35 до 96,15 рубля к июню. Летом наступило небольшое затишье, но к сентябрю стоимость снова приблизилась к 96,5 рубля.

Что ждёт покупателей дальше

Прогнозы экспертов однозначны: молоко дешеветь не будет.

  • Осенью — рост на 3-7%, а к Новому году возможен кратковременный скачок из-за спроса и удорожания доставки.

  • Средняя цена может закрепиться на уровне 85-90 рублей, но в регионах Дальнего Востока и Севера останется выше 130-140.

  • Южные регионы удержат планку около 75-80 рублей.

  • В целом рост будет плавным, без резких скачков.

При этом специалисты предупреждают: продукты "особой категории", вроде безлактозного молока или молочных десертов, будут дорожать быстрее обычного молока. По прогнозу "Союзмолока", в 2026 году сырое молоко подорожает ещё на 9%, а йогурты и творожки — ещё сильнее.

Мэр Кузнецка Златогорский ответил на критику празднования 245-летия города сегодня в 3:44

"Война идёт, но праздник нужен": мэр Кузнецка ответил на критику гуляний

Кузнецк отметил 245-летие концертом и конкурсами. В сети разгорелись споры о празднике в условиях СВО, на которые мэр города дал свой ответ.

Читать полностью » Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ в Пензенской области выросла на 41,8% сегодня в 2:21

Область под атакой вирусов: какие районы оказались в красной зоне по ОРВИ

В Пензенской области число случаев ОРВИ за неделю выросло почти на 42%. В Пензе рост ещё выше, особенно среди детей до двух лет.

Читать полностью » В Пензе призывник оштрафован на 80 тысяч рублей за уклонение от службы сегодня в 1:18

Призыв, который не удалось проигнорировать: как пензенец попал на 80 тысяч

21-летнего жителя Пензы осудили за уклонение от службы: он дважды проигнорировал повестку, был признан годным и получил штраф 80 тысяч рублей.

Читать полностью » Жители Пензенской области могут обменять мелочь на купюры в рамках акции ЦБ сегодня в 0:16

Копилки открывают тайны: где в Пензе можно обменять горы мелочи на купюры

Жители Пензенской области могут обменять накопившуюся мелочь в рамках «Монетной недели». В прошлый раз россияне сдали монеты на 242 млн рублей.

Читать полностью » В Пензе на рынке вчера в 23:14

Повестки вместо покупок: чем закончился массовый рейд на "Северном" рынке

В Пензе прошёл рейд на рынке «Северный»: проверили мигрантов, вручили повестки и изъяли оборудование для азартных игр. Что ещё выяснилось?

Читать полностью » Яндекс Go добавит оплату билетов для транспорта Казани 19.09.2025 в 5:19

От такси до трамвая: в Казани объединяют всё в одном приложении

В Казани появится новый способ оплаты проезда — через Яндекс Go. Как именно будет работать система и чем она удобнее привычных вариантов?

Читать полностью » Власти Казани пообещали интернет в метро, но сроки не назвали 19.09.2025 в 4:16

Скоро в казанском метро можно будет не просто ехать, а смотреть YouTube без лагов

В казанском метро планируют запустить устойчивую мобильную сеть и новые цифровые сервисы. Когда нововведения станут доступными пассажирам?

Читать полностью » Жители Пензенской области подали 1,7 тыс. жалоб на медпомощь в 2024 году 19.09.2025 в 3:16

Не диагноз, а приговор: число жалоб на медицину в регионе выросло до рекорда

В 2024 году Росздравнадзор получил почти 1 700 жалоб на медпомощь в Пензенской области. Какие причины чаще всего приводят к недовольству пациентов?

Читать полностью »

