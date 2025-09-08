Молочный суп с вермишелью: дешевый способ выделиться среди тех, кто еще варит каши

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить идеальный молочный суп с вермишелью, который понравится не только детям, но и взрослым? Этот простой и быстрый рецепт — настоящий спаситель для тех, кто хочет начать день с вкусного и сытного завтрака, напоминающего детсадовские обеды. При этом все ингредиенты доступны и, скорее всего, уже есть у вас на кухне.

Ингредиенты для молочного супа

Молоко — 500 мл

Вермишель — 50 г

Соль — по вкусу

Сахар — 1 столовая ложка

Пошаговый рецепт приготовления

В идеале используйте кастрюлю с толстым дном или с антипригарным покрытием — это поможет избежать пригорания молока. Налейте молоко в кастрюлю, добавьте щепотку соли и ложку сахара. Хорошо размешайте и поставьте на средний огонь. Не забывайте помешивать молоко в процессе нагрева — так оно не пригорит и не образует пленку.

Пока молоко греется, отмерьте нужное количество вермишели. Учтите, что при варке она увеличится в объеме, поэтому не стоит брать больше, чем указано в рецепте, иначе суп получится слишком густым. Если хотите, можете регулировать густоту блюда по своему вкусу.

Когда молоко закипит, аккуратно добавьте вермишель, постоянно помешивая, чтобы избежать слипания в комки. Доведите смесь до повторного кипения и варите на медленном огне около 2-3 минут, продолжая помешивать.

Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и дайте супу настояться 5-7 минут. За это время вермишель полностью дойдет до нужной мягкости, а вкус станет более насыщенным.

Разлейте готовый суп по тарелкам и подавайте к столу. Такой завтрак отлично согреет и зарядит энергией на весь день. Приятного аппетита!

Полезные советы и интересные факты

Почему важно использовать кастрюлю с толстым дном? Молоко при нагревании легко пригорает и может быстро подгореть на тонкой посуде, что испортит вкус блюда.

Вермишель лучше использовать тонкую, так суп получится нежнее и легче усваивается.

Молочный суп с вермишелью — традиционное блюдо детских садов в России и странах СНГ. Его любят за простоту и питательность.

В некоторых регионах к молочному супу добавляют кусочки сливочного масла или немного ванили для аромата.