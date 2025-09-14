Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:23

Один глоток — два разных эффекта: как молоко играет с организмом в мужскую и женскую шахматную партию

Исследование Technion: коровье молоко лучше усваивается мужчинами, овсяное — женщинами

Молочные продукты традиционно ассоциируются с детским питанием, но последние исследования показали: их ценность не ограничивается возрастом. Более того, мужчины и женщины усваивают молоко по-разному, и это открывает новые горизонты в понимании диетологии.

Мужское и женское пищеварение: что показали эксперименты

Учёные из израильского университета Technion провели уникальное моделирование процессов пищеварения. Они исследовали, как организм мужчин и женщин реагирует на разные виды молока: коровье, овсяное, растительные заменители и даже порошковые версии. Такой подход позволил сравнить эффективность усвоения питательных веществ в зависимости от пола.

Результаты оказались неожиданными. Белки из коровьего молока мужчины расщепляют гораздо быстрее и полнее, чем из растительных альтернатив. У женщин же ситуация обратная: именно овсяное молоко оказалось для них более "удобным" источником белка.

Почему организмы реагируют по-разному

Учёные обратили внимание и на то, какие пептиды активнее вырабатываются у мужчин и женщин после употребления молочных продуктов. У представителей сильного пола повышался уровень антимикробных соединений, которые поддерживают работу иммунной системы. Женский организм, напротив, производил больше пептидов, отвечающих за рост костной ткани и профилактику остеопороза.

Эти данные помогают объяснить, почему молочные продукты и растительные аналоги могут оказывать разное влияние на здоровье мужчин и женщин. Диетологи отмечают: такой подход к питанию открывает возможности для более точных персональных рекомендаций.

Исторический контекст питания

В статье, опубликованной в журнале Food Research International, исследователи выдвинули гипотезу, что такие различия не случайны. Они могут быть связаны с историческим образом жизни и особенностями рациона древних людей. Мужчины чаще занимались охотой и ели мясо и продукты животного происхождения. Женщины же больше времени проводили в сборе растений и ягод, что сделало их пищеварение более приспособленным к растительной пище.

Эта теория подтверждается и современными наблюдениями: мужчины традиционно лучше переносят продукты животного происхождения, тогда как женщины нередко легче усваивают растительные альтернативы.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Коровье молоко богато полноценным белком и кальцием Может вызывать непереносимость лактозы
Овсяное молоко легче усваивается женщинами Содержит меньше белка, чем коровье
Разнообразие растительных заменителей для веганов Некоторые марки добавляют сахар и ароматизаторы
Разные виды молока помогают подобрать питание индивидуально

Высокая цена на качественные растительные аналоги

Советы шаг за шагом

  1. Если вы мужчина и не страдаете непереносимостью лактозы, включайте в рацион коровье молоко и йогурт без сахара.

  2. Женщинам диетологи рекомендуют попробовать овсяное или соевое молоко для поддержания здоровья костей.

  3. Людям с проблемами ЖКТ лучше обратить внимание на козье молоко.

  4. Для веганов и аллергиков оптимальны миндальные или кокосовые варианты.

  5. Покупая растительные аналоги, проверяйте состав — избегайте лишнего сахара и искусственных добавок.

Мифы и правда

  • Миф: молоко полезно только детям.
    Правда: исследования показывают, что взрослым оно помогает укреплять кости и поддерживать иммунитет.
  • Миф: растительные аналоги полностью заменяют коровье молоко.
    Правда: по содержанию белка они уступают животным продуктам.
  • Миф: молоко одинаково полезно для всех.
    Правда: реакция организма зависит от пола, возраста и состояния здоровья.

FAQ

Как выбрать молоко при непереносимости лактозы?
Лучше отдавать предпочтение безлактозному коровьему или растительным вариантам: овсяному, миндальному, соевому.

Сколько стоит качественное растительное молоко?
Цена варьируется от 120 до 300 рублей за литр в зависимости от бренда и состава.

Что лучше для костей — молоко или овсяный напиток?
Для мужчин — коровье молоко, для женщин — овсяное, что связано с разными метаболическими особенностями.

Исторический контекст

  1. Древние мужчины — охотники и собиратели мяса.

  2. Древние женщины чаще собирали растения, фрукты и семена.

  3. Современные различия в пищеварении могут быть наследием тех времён.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: употребление молока при непереносимости лактозы. Последствие: вздутие, дискомфорт, расстройства ЖКТ. Альтернатива: безлактозное молоко, растительные напитки.
  • Ошибка: выбор дешёвых растительных аналогов с добавками. Последствие: лишние калории и вредные ингредиенты. Альтернатива: молоко с пометкой "без сахара" и "без ароматизаторов".

А что если…

А что если в будущем производство молочных напитков станет полностью персонализированным? Уже сегодня появляются технологии, позволяющие подбирать продукты с учётом ДНК и особенностей организма. Возможно, скоро мужчины будут покупать "молоко для сильного иммунитета", а женщины — "напиток для крепких костей".

Три факта напоследок

  1. В 1 стакане коровьего молока содержится около 30% суточной нормы кальция.

  2. Овсяное молоко богато бета-глюканами, полезными для сердца.

  3. Козье молоко содержит меньше аллергенных белков, чем коровье.

