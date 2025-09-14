Один глоток — два разных эффекта: как молоко играет с организмом в мужскую и женскую шахматную партию

Молочные продукты традиционно ассоциируются с детским питанием, но последние исследования показали: их ценность не ограничивается возрастом. Более того, мужчины и женщины усваивают молоко по-разному, и это открывает новые горизонты в понимании диетологии.

Мужское и женское пищеварение: что показали эксперименты

Учёные из израильского университета Technion провели уникальное моделирование процессов пищеварения. Они исследовали, как организм мужчин и женщин реагирует на разные виды молока: коровье, овсяное, растительные заменители и даже порошковые версии. Такой подход позволил сравнить эффективность усвоения питательных веществ в зависимости от пола.

Результаты оказались неожиданными. Белки из коровьего молока мужчины расщепляют гораздо быстрее и полнее, чем из растительных альтернатив. У женщин же ситуация обратная: именно овсяное молоко оказалось для них более "удобным" источником белка.

Почему организмы реагируют по-разному

Учёные обратили внимание и на то, какие пептиды активнее вырабатываются у мужчин и женщин после употребления молочных продуктов. У представителей сильного пола повышался уровень антимикробных соединений, которые поддерживают работу иммунной системы. Женский организм, напротив, производил больше пептидов, отвечающих за рост костной ткани и профилактику остеопороза.

Эти данные помогают объяснить, почему молочные продукты и растительные аналоги могут оказывать разное влияние на здоровье мужчин и женщин. Диетологи отмечают: такой подход к питанию открывает возможности для более точных персональных рекомендаций.

Исторический контекст питания

В статье, опубликованной в журнале Food Research International, исследователи выдвинули гипотезу, что такие различия не случайны. Они могут быть связаны с историческим образом жизни и особенностями рациона древних людей. Мужчины чаще занимались охотой и ели мясо и продукты животного происхождения. Женщины же больше времени проводили в сборе растений и ягод, что сделало их пищеварение более приспособленным к растительной пище.

Эта теория подтверждается и современными наблюдениями: мужчины традиционно лучше переносят продукты животного происхождения, тогда как женщины нередко легче усваивают растительные альтернативы.

Плюсы и минусы