Молочный десерт, который заставит вас улыбнуться: простота и радость в каждом слое
Что может быть лучше, чем легкий, воздушный и невероятно вкусный десерт, который украсит любой праздник? Молочный десерт с желатином — это идеальное сочетание простоты и изысканности. Его можно готовить с разными наполнителями: ягодами, фруктами, шоколадом или вовсе без них. Попробуйте этот рецепт, и он станет вашим любимым!
Ингредиенты
- Сметана — 350 г
- Молоко — 300 мл
- Сахар — 80 г
- Желатин — 20 г
- Яичные желтки — 3 шт.
- Ванилин (или жидкий ароматизатор) — 1 г
- Клубника — 300 г
Пошаговое приготовление
Молоко и сметану можно брать любой жирности, а количество сахара регулируйте по вкусу. Клубнику можно заменить другими ягодами или фруктами. Вымойте ягоды, удалите хвостики и нарежьте их на кусочки.
Залейте желатин 100 мл холодного молока и оставьте на 10-15 минут. Смешайте желтки с сахаром. В сотейнике разотрите их венчиком до однородности. Влейте оставшееся молоко и тщательно перемешайте. На среднем огне доведите до появления первых пузырьков, но не кипятите.
Добавьте разбухший желатин в горячую смесь и перемешайте до полного растворения. Добавьте сметану. Немного охладите смесь, чтобы сметана не свернулась, затем введите ее и ванилин.
Сформируйте десерт. Чередуя слои молочной смеси и клубники, заполните силиконовую форму. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на 3-4 часа или на ночь. Подавайте с украшениями. Готовый десерт украсьте ягодами, мятой или тертым шоколадом.
Советы
- Сметану можно заменить натуральным йогуртом.
- Экспериментируйте с наполнителями: подойдут персики, малина, черника или шоколад.
- Украшайте десерт по своему вкусу: кокосовая стружка, орехи или карамель добавят изюминку.
