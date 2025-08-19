Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:14

Молочный десерт, который заставит вас улыбнуться: простота и радость в каждом слое

Диетологи: молочный десерт с желатином способствует укреплению костей

Что может быть лучше, чем легкий, воздушный и невероятно вкусный десерт, который украсит любой праздник? Молочный десерт с желатином — это идеальное сочетание простоты и изысканности. Его можно готовить с разными наполнителями: ягодами, фруктами, шоколадом или вовсе без них. Попробуйте этот рецепт, и он станет вашим любимым!

Ингредиенты

  • Сметана — 350 г
  • Молоко — 300 мл
  • Сахар — 80 г
  • Желатин — 20 г
  • Яичные желтки — 3 шт.
  • Ванилин (или жидкий ароматизатор) — 1 г
  • Клубника — 300 г

Пошаговое приготовление

Молоко и сметану можно брать любой жирности, а количество сахара регулируйте по вкусу. Клубнику можно заменить другими ягодами или фруктами. Вымойте ягоды, удалите хвостики и нарежьте их на кусочки.

Залейте желатин 100 мл холодного молока и оставьте на 10-15 минут. Смешайте желтки с сахаром. В сотейнике разотрите их венчиком до однородности. Влейте оставшееся молоко и тщательно перемешайте. На среднем огне доведите до появления первых пузырьков, но не кипятите.

Добавьте разбухший желатин в горячую смесь и перемешайте до полного растворения. Добавьте сметану. Немного охладите смесь, чтобы сметана не свернулась, затем введите ее и ванилин.

Сформируйте десерт. Чередуя слои молочной смеси и клубники, заполните силиконовую форму. Накройте пленкой и поставьте в холодильник на 3-4 часа или на ночь. Подавайте с украшениями. Готовый десерт украсьте ягодами, мятой или тертым шоколадом.

Советы

  • Сметану можно заменить натуральным йогуртом.
  • Экспериментируйте с наполнителями: подойдут персики, малина, черника или шоколад.
  • Украшайте десерт по своему вкусу: кокосовая стружка, орехи или карамель добавят изюминку.

