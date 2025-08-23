Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кофейный торт
Кофейный торт
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:47

Вкус детства, усовершенствованный временем: почему этот торт станет новой семейной традицией

Технология приготовления заварного крема для торта: пропорции и время варки

Ищете торт, который запомнится всем надолго? Этот десерт сочетает воздушный бисквит с хрустящим печеньем, фруктовую прослойку и нежнейший молочный крем. Идеальное завершение любого праздника!

Ингредиенты

  • Мука пшеничная — 200 г
  • Молоко — 120 мл
  • Масло растительное без запаха — 100 мл
  • Сахар — 100 г
  • Печенье шоколадное — 60 г
  • Яйца — 3 шт. + 1 белок
  • Ванильный сахар — 1 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Джем ягодный или фруктовый — 80 г
  • Молоко — 700 мл
  • Сливки 33% — 200 мл
  • Сахар — 200 г
  • Мука пшеничная — 70 г
  • Яичный желток — 1 шт.
  • Ванильный сахар — 1 ст. л.
  • Печенье шоколадное — 80 г

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Взбейте яйца с белком, сахаром, ванильным сахаром и солью до пышной светлой массы. Аккуратно влейте молоко и масло, снова взбейте. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку, перемешайте до однородности. Перелейте тесто в разъёмную форму (диаметром 22 см). Сверху разложите кусочки шоколадного печенья. Выпекайте 20-30 минут до готовности.

Смешайте в кастрюле молоко, муку, желток, сахар и ванильный сахар. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Накройте плёнкой "в контакт" и полностью остудите. Взбейте охлаждённые сливки, соедините с заварной основой. Бисквит промажьте джемом, распределите крем. Украсьте крошкой из измельчённого печенья. Охлаждайте 5 часов перед подачей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фаршированный перец с белым соусом: пошаговый рецепт сегодня в 0:26

Фаршированный перец с неожиданной подливкой — этот рецепт вам понравится сразу

Фаршированные перцы с белым соусом — знакомое блюдо в новом свете. Традиция, дополненная изысканной подачей, превращается в гастрономический сюрприз.

Читать полностью » Диетологи назвали продукты, которые улучшают пищеварение и концентрацию утром вчера в 23:26

Начните день правильно: комбинация продуктов, которая работает без кофе

Колбаса — нет, грудка — да. Диетологи объясняют, каким должен быть завтрак, чтобы обеспечить организм белками, клетчаткой, витаминами и энергией на весь день.

Читать полностью » Пищевой технолог назвала последствия употребления фруктов с остатками пестицидов вчера в 22:26

Один жест — и никакой сальмонеллы: как правильно обращаться с бананами

Мыть ли бананы? Эксперт уверена: да. Даже несъедобная кожура может стать источником бактерий и токсинов. Вот почему эту привычку стоит пересмотреть.

Читать полностью » Роскачество: салат с майонезом опасен в жару из-за риска заражения кишечной палочкой вчера в 21:16

Хотите прохлады без последствий? Готовьте салат правильно — и сразу ешьте

Салат с огурцами и майонезом может быть опаснее, чем кажется. Эксперт объясняет, при какой температуре блюдо становится токсичным и как его хранить безопасно.

Читать полностью » Эрготионеин в грибах замедляет старение клеток — мнение специалиста по старению вчера в 20:16

Еда против морщин: что добавить в меню, чтобы поддержать клетки изнутри

Лисички, белые и опята могут замедлить старение — благодаря особому веществу. Учёный объясняет, как грибы работают как геропротекторы и кому стоит быть осторожнее.

Читать полностью » Рецепт быстрого картофеля: микроволновка и пищевая плёнка сокращают готовку до 10 минут вчера в 18:38

Вкусный картофель за 10 минут: шефы делятся секретом идеального ужина

Узнайте, как всего за 10 минут приготовить вкусный печёный картофель в микроволновке! Простой трюк от шеф-поваров, который изменит ваш подход к готовке.

Читать полностью » Лечо по-венгерски с мясом: пошаговый рецепт с салом и паприкой вчера в 17:24

Обычное лечо вас не насытит: мясная версия меняет всё

Лечо — любимое венгерское блюдо. Откройте для себя насыщенный рецепт лечо с колбасой, салом и яйцами, который удивит всю семью.

Читать полностью » Кофе натощак и выпечка на завтрак повышают риск онкологии ЖКТ — эксперт вчера в 16:59

Хронический гастрит у каждого второго: какие привычки его запускают

Врач предупредила: привычка пить кофе натощак и завтракать фастфудом может обернуться гастритом и проблемами с кишечником. Чем заменить такие завтраки?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Эмили Скай показала 20-минутное упражнение для дома и поездок
Еда

Рецепт заливного из судака с желатином: пошаговая инструкция
Дом

Римские шторы, блэкаут и портьеры: особенности и советы по выбору
Красота и здоровье

ЛОР-врач Александр Гартунг извлёк голосовой протез из пищевода пациента в Ишиме
Еда

Как хранить помидоры: заморозка, пелтес, вяленые томаты и соусы
Спорт и фитнес

Медики объяснили, в каких случаях плавание с простудой безопасно
Авто и мото

Президент Xiaomi Уильям Лу: компания готовит выход на рынок электрокаров Европы
Питомцы

Врачи предупредили об опасности ультрафиолета для собак и кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru