Вкус детства, усовершенствованный временем: почему этот торт станет новой семейной традицией

Ищете торт, который запомнится всем надолго? Этот десерт сочетает воздушный бисквит с хрустящим печеньем, фруктовую прослойку и нежнейший молочный крем. Идеальное завершение любого праздника!

Ингредиенты

Мука пшеничная — 200 г

Молоко — 120 мл

Масло растительное без запаха — 100 мл

Сахар — 100 г

Печенье шоколадное — 60 г

Яйца — 3 шт. + 1 белок

Ванильный сахар — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Джем ягодный или фруктовый — 80 г

Молоко — 700 мл

Сливки 33% — 200 мл

Сахар — 200 г

Мука пшеничная — 70 г

Яичный желток — 1 шт.

Ванильный сахар — 1 ст. л.

Печенье шоколадное — 80 г

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Взбейте яйца с белком, сахаром, ванильным сахаром и солью до пышной светлой массы. Аккуратно влейте молоко и масло, снова взбейте. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку, перемешайте до однородности. Перелейте тесто в разъёмную форму (диаметром 22 см). Сверху разложите кусочки шоколадного печенья. Выпекайте 20-30 минут до готовности.

Смешайте в кастрюле молоко, муку, желток, сахар и ванильный сахар. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Накройте плёнкой "в контакт" и полностью остудите. Взбейте охлаждённые сливки, соедините с заварной основой. Бисквит промажьте джемом, распределите крем. Украсьте крошкой из измельчённого печенья. Охлаждайте 5 часов перед подачей.