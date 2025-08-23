Вкус детства, усовершенствованный временем: почему этот торт станет новой семейной традицией
Ищете торт, который запомнится всем надолго? Этот десерт сочетает воздушный бисквит с хрустящим печеньем, фруктовую прослойку и нежнейший молочный крем. Идеальное завершение любого праздника!
Ингредиенты
- Мука пшеничная — 200 г
- Молоко — 120 мл
- Масло растительное без запаха — 100 мл
- Сахар — 100 г
- Печенье шоколадное — 60 г
- Яйца — 3 шт. + 1 белок
- Ванильный сахар — 1 ст. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
- Джем ягодный или фруктовый — 80 г
- Молоко — 700 мл
- Сливки 33% — 200 мл
- Сахар — 200 г
- Мука пшеничная — 70 г
- Яичный желток — 1 шт.
- Ванильный сахар — 1 ст. л.
- Печенье шоколадное — 80 г
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C. Взбейте яйца с белком, сахаром, ванильным сахаром и солью до пышной светлой массы. Аккуратно влейте молоко и масло, снова взбейте. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку, перемешайте до однородности. Перелейте тесто в разъёмную форму (диаметром 22 см). Сверху разложите кусочки шоколадного печенья. Выпекайте 20-30 минут до готовности.
Смешайте в кастрюле молоко, муку, желток, сахар и ванильный сахар. Варите на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Накройте плёнкой "в контакт" и полностью остудите. Взбейте охлаждённые сливки, соедините с заварной основой. Бисквит промажьте джемом, распределите крем. Украсьте крошкой из измельчённого печенья. Охлаждайте 5 часов перед подачей.
