Учёные раскрыли секрет: мужчинам и женщинам подходят разные виды молока

Молоко традиционно считают детским продуктом, но исследования показывают: оно полезно и для взрослых. Более того, ученые обнаружили любопытную особенность — мужчинам и женщинам подходят разные виды молока.

Эксперимент из Израиля

Учёные из Technion (Израиль) смоделировали процесс пищеварения у мужчин и женщин. Для анализа использовались:

коровье молоко,

овсяное молоко,

другие растительные заменители,

порошковые аналоги.

Главные результаты

Мужчины лучше расщепляют белки именно из коровьего молока.

Женщины эффективнее усваивают питательные вещества из овсяного молока.

Также выяснилось, что организм реагирует по-разному:

у мужчин при употреблении молочных продуктов активнее вырабатываются антимикробные пептиды , поддерживающие иммунитет;

у женщин — остеоанаболические пептиды, укрепляющие кости и снижающие риск остеопороза.

Почему так происходит

Авторы статьи в Food Research International предполагают, что различия могут быть связаны с историческим типом питания. Мужчины в древности чаще употребляли животные продукты, а женщины — растительную пищу. Эта особенность могла закрепиться на генетическом уровне.

Вывод

Правильный выбор молока зависит не только от вкусовых предпочтений, но и от пола. Мужчинам больше пользы принесёт коровье молоко, а женщинам — овсяное.