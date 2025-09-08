Учёные раскрыли секрет: мужчинам и женщинам подходят разные виды молока
Молоко традиционно считают детским продуктом, но исследования показывают: оно полезно и для взрослых. Более того, ученые обнаружили любопытную особенность — мужчинам и женщинам подходят разные виды молока.
Эксперимент из Израиля
Учёные из Technion (Израиль) смоделировали процесс пищеварения у мужчин и женщин. Для анализа использовались:
-
коровье молоко,
-
овсяное молоко,
-
другие растительные заменители,
-
порошковые аналоги.
Главные результаты
-
Мужчины лучше расщепляют белки именно из коровьего молока.
-
Женщины эффективнее усваивают питательные вещества из овсяного молока.
Также выяснилось, что организм реагирует по-разному:
-
у мужчин при употреблении молочных продуктов активнее вырабатываются антимикробные пептиды, поддерживающие иммунитет;
-
у женщин — остеоанаболические пептиды, укрепляющие кости и снижающие риск остеопороза.
Почему так происходит
Авторы статьи в Food Research International предполагают, что различия могут быть связаны с историческим типом питания. Мужчины в древности чаще употребляли животные продукты, а женщины — растительную пищу. Эта особенность могла закрепиться на генетическом уровне.
Вывод
Правильный выбор молока зависит не только от вкусовых предпочтений, но и от пола. Мужчинам больше пользы принесёт коровье молоко, а женщинам — овсяное.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru