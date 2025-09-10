Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:31

Один лишний стакан может стоить здоровья: чем грозит любовь к жирному молоку

Учёные: цельное молоко связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний

Молочные продукты давно считаются важной частью рациона, однако вопрос о том, какое молоко полезнее — цельное или обезжиренное, остаётся предметом споров. На протяжении десятилетий официальные рекомендации отдавали предпочтение продуктам с низким содержанием жира, но новые исследования показывают более сложную картину.

Почему жир в молоке оказался под подозрением

В 1960-х годах учёные заметили: страны с высоким потреблением насыщенных жиров чаще сталкивались с эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний. Вскоре появились десятки клинических исследований, доказавших, что насыщенные жиры повышают уровень "плохого" холестерина ЛПНП. Это стало веским аргументом против жирного молока и сыра. С тех пор обезжиренные продукты прочно закрепились в диетических рекомендациях.

Однако у этой теории была слабая сторона. Когда молочный жир заменяли некачественными углеводами — сахаром и рафинированными злаками, — показатели здоровья населения не улучшались, а иногда даже ухудшались. Так началась новая волна научных дискуссий.

Что значит "нейтральное влияние" молочных продуктов

Последние метаанализы показывают: употребление молока, йогурта и сыра не увеличивает риск инсульта или инфаркта по сравнению с другими продуктами. Это получило название "нейтральный эффект". Но важно понимать: сравнение проводилось не с орехами, бобовыми или рыбой, а с менее полезными источниками калорий — сладкими напитками, переработанным мясом и выпечкой.

Иными словами, молочные продукты не делают рацион более здоровым, но и не оказывают вреда, если рассматривать их в контексте привычного западного питания. Такой "нейтральный" результат вовсе не означает пользы.

Цельное против обезжиренного: в чём разница

Все виды молока содержат одинаковый набор витаминов и минералов. Основное отличие кроется в количестве жира: в цельном его около 3,25%, в обезжиренном — менее 0,5%. При этом ряд исследований показал: употребление большого количества цельного молока связано с более высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как низкожирное молоко такой связи не имеет.

Важно учитывать и то, чем заменяются калории из жира. Если обезжиренные продукты дополняются сахаром и крахмалом, пользы от такой замены не будет. Но если в рационе вместо жира появляются орехи, бобовые или растительные масла, эффект оказывается положительным.

Альтернативы и лучшие решения

За последние двадцать лет стало очевидно: выбор между цельным и обезжиренным молоком — не единственный вариант. Многие исследования подтверждают преимущества растительных источников белка и жиров. Соя, орехи, семена и оливковое масло снижают риск хронических заболеваний, тогда как молочные жиры оказываются на среднем уровне по шкале пользы.

Особое место занимают ферментированные продукты — йогурт и сыр. Они, по данным наблюдений, могут быть связаны с лучшими показателями здоровья по сравнению с обычным молоком. Вероятно, свою роль играет влияние пробиотиков на микрофлору кишечника.

Как подойти к выбору молочных продуктов

  1. Если вы включаете молочные продукты в рацион, отдавайте предпочтение йогурту или сыру, а не только молоку.
  2. При выборе обезжиренного молока следите, чтобы оно не содержало добавленного сахара.
  3. Для перекусов и вторых порций молока попробуйте заменить их на несладкое соевое молоко или горсть орехов.
  4. Не стоит бояться небольшой порции жирной молочной пищи: одна чашка в день не окажет решающего влияния на здоровье.

В конечном итоге вопрос не в том, "пить или не пить цельное молоко", а в том, какие продукты заменяют его в вашем рационе. Наибольшую пользу для сердца и сосудов принесут ненасыщенные растительные жиры, тогда как молочные продукты занимают промежуточное положение между полезными и вредными источниками энергии.

