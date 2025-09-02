Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сибирские пельмени с мясным ассорти
Сибирские пельмени с мясным ассорти
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:09

Экономичный поворот: молоко делает тесто пельменей мягче, а кошелёк — толще

Кулинары раскрыли способ приготовления пельменей на молоке

Вы когда-нибудь пробовали пельмени, которые не развариваются и остаются мягкими и упругими? Секрет в тесте на молоке! Этот простой лайфхак превращает привычное блюдо в настоящее гастрономическое удовольствие.

Почему тесто на молоке — это круто?

Тесто, приготовленное на молоке, получается невероятно нежным и эластичным. С ним легко работать — оно не липнет к рукам и столу, а после варки сохраняет форму и не разваривается. Это особенно важно для пельменей, ведь никто не любит, когда они превращаются в кашу.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — около 300 г (может понадобиться чуть больше для подпыла)
  • Тёплое молоко — 130 мл
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Подсолнечное масло — 1 ст. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Куриное филе — 500 г (можно заменить свининой или говядиной)
  • Лук — 200 г (чем больше, тем сочнее пельмени)
  • Соль и перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Готовим тесто. Просейте муку в миску, добавьте соль и перемешайте. В центре сделайте углубление, влейте подсолнечное масло. Смешайте яйцо с тёплым молоком и влейте эту смесь в муку.

Сначала замешивайте тесто лопаткой, затем руками на столе, при необходимости подпыляя мукой. Тесто должно получиться гладким, упругим и не липнуть. Накройте тесто полотенцем и оставьте на 15 минут.

Приготовьте фарш. Пропустите через мясорубку куриное филе и лук, добавьте соль и перец, тщательно перемешайте. Раскатайте часть теста тонко, вырежьте кружочки с помощью стакана или формочки.

На каждый кружок положите фарш, плотно защипните края, формируя полумесяц, затем соедините концы. Пельмени можно сделать вручную или с помощью специальной формы — пельменницы.

Варите пельмени в подсоленной кипящей воде. После того, как они всплывут, варите ещё 6-7 минут. Тесто на молоке не разваривается, пельмени остаются плотными и вкусными.

Пельмени подают горячими, с любимыми добавками — сметаной, сливочным маслом, уксусом или маринованным огурчиком. Такой простой рецепт гарантирует вкусное и сытное блюдо для всей семьи.

