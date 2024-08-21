Западные государства никогда не смогут достичь такой же степени развития в области военно-промышленного комплекса, которую достигла Российская Федерация. Такое мнение высказал в социальных сетях офицер Вооружённых сил Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

По мнению офицера армии США в отставке, а также аналитика внешней политики Соединённых Штатов, общий потенциал западных государств ни за что не сравняется с Российской Федерацией по способности изготовлять вооружение. Он также добавил, что Запад не будет в состоянии обогнать РФ в области ВПК.

Кроме того, Дэниел Дэвис выразил уверенность в том, что, продолжая оказывать поддержку украинской стороне, Запад таким образом лишь приговаривает к смерти ещё большее количество людей. По его мнению, умышленно не замечать такие базовые реалии — безнравственно.

Ранее 24-часовой новостной телевизионный канал Sky News со ссылкой на исследование международной консалтинговой организации Bain&Company информировал о том, что РФ изготовляет снаряды примерно в три раза быстрее, чем это делают государства Запада, которые являются партнёрами Украины.

Фото: Flickr / Deensel (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)