680 рублей за набор: депутаты обсудили поддержку военных
В гордуме обсудили новую меру поддержки для тех, кто поступает на военную службу по контракту. Инициативу рассмотрели 20 августа.
Что предложили
С 1 октября планируется вручать продуктовые пайки всем, кто приходит в пункты отбора для заключения контракта.
В набор могут войти:
- галеты,
- мясные, овощные и паштетные консервы,
- кофе, чай, сахар, соль,
- портативный разогреватель,
- одноразовые ложки,
- водо- и ветроустойчивые спички,
- салфетки.
Стоимость и финансирование
Цена одного пайка — 680 рублей.
До конца 2025 года на это потребуется 110 160 рублей из городского бюджета.
В 2026 году затраты могут вырасти до 440 640 рублей.
Что дальше
Депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии гордумы.
