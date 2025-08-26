Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Призывники
Призывники
© mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:01

680 рублей за набор: депутаты обсудили поддержку военных

В гордуме предложили выдавать продуктовые наборы будущим контрактникам

В гордуме обсудили новую меру поддержки для тех, кто поступает на военную службу по контракту. Инициативу рассмотрели 20 августа.

Что предложили
С 1 октября планируется вручать продуктовые пайки всем, кто приходит в пункты отбора для заключения контракта.

В набор могут войти:

  • галеты,
  • мясные, овощные и паштетные консервы,
  • кофе, чай, сахар, соль,
  • портативный разогреватель,
  • одноразовые ложки,
  • водо- и ветроустойчивые спички,
  • салфетки.

Стоимость и финансирование
Цена одного пайка — 680 рублей.
До конца 2025 года на это потребуется 110 160 рублей из городского бюджета.
В 2026 году затраты могут вырасти до 440 640 рублей.

Что дальше
Депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии гордумы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В регионе увеличат штрафы за повторное нарушение правил парковки электросамокатов и велосипедов сегодня в 14:11

Самокат дешевле штрафа: почему его больше нельзя оставлять где попало

Электросамокат, оставленный «не там», теперь может стоить дороже самого гаджета. В Пензе ужесточили правила для владельцев СИМ.

Читать полностью » В регионе расширили меры соцподдержки: выплаты и льготы получат все семьи с тремя детьми сегодня в 13:11

Многодетность без проверки доходов: в Пензе стартует новый подход к соцподдержке

Теперь помощь получат все: в Пензенской области отменили критерий нуждаемости для многодетных семей. Но это решение несёт в себе ещё один важный символ.

Читать полностью » В Пензе стартовала акция с бесплатными медобследованиями сегодня в 11:27

Очередь не за картошкой, а к врачу: что происходит на рынке в Пензе

Иногда неожиданные встречи могут изменить привычный четверг. В центре Пензы этим летом появится место, где о будущем подскажут врачи.

Читать полностью » В Пензе экс-начальник цеха осуждён за хищения при гособоронзаказе на 2,5 млн рублей сегодня в 5:46

Забрал премии и отправил рабочих на свой участок: в Пензе раскрыли схему начальника

Пензенский начальник цеха годами обманывал подчинённых и предприятие. Зачем он собирал «премии» работников и чем обернулись его махинации?

Читать полностью » ВТБ выяснил, какие функции нужны жителям ПФО для удобного ведения совместных счетов сегодня в 4:19

Счёт на двоих: как приволжане строят семейный бюджет

Каждый третий житель ПФО готов объединить финансы с близкими. Но сколько денег люди согласны переводить на общий счёт — и ради каких целей?

Читать полностью » Апелляция подтвердила решение: отец погибшего участника СВО не имеет права на выплаты сегодня в 1:16

Забыл на 40 лет, вспомнил на похоронах: суд лишил выплат отца погибшего бойца СВО

Он не видел сына 40 лет, но пришёл на его похороны за деньгами. Чем закончилась эта история в Волгоградской области?

Читать полностью » Мэр Кузнецка призвал жителей страховать имущество после ливня и града сегодня в 0:16

Природа устроила экзамен кузнечанам: коммуналка выдержала, но жители остались с убытками

Шквал с градом в Кузнецке показал слабые места города. Что предложил мэр, чтобы горожане не остались один на один со стихией?

Читать полностью » Минздрав: 151 пара в Пензе прошла диагностику репродуктивного здоровья по сертификату молодожёнов вчера в 23:33

Вместе со свадьбой — в перинатальный центр: 199 пар в Пензе проверили репродуктивное здоровье

В Пензе 199 пар новобрачных проверили репродуктивное здоровье. У части выявили заболевания, а 12 семьям рекомендовали ЭКО. В чём важность подготовки?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Медики из Уфы объяснили, почему пивной алкоголизм развивается незаметно
Еда

El Español: тёмный шоколад с какао от 70% полезен для сердца, памяти и настроения
Наука и технологии

Череп из пещеры Петралона датирован 400 000 лет — учёные рассматривают хронологию заселения Европы
Садоводство

ФНС: сараи, теплицы и бани до 50 кв. м освободили от налога на имущество
Дом

Белый уксус и сода помогают убрать запах плесени с полотенец
Питомцы

Полиция Астрахани нашла похищенного породистого шпица и вернула хозяйке
Наука и технологии

Астрономы обнаружили невидимый объект, который бросает вызов существующим классификациям
Культура и шоу-бизнес

Spotify запустит функцию личных сообщений внутри приложения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru