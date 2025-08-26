680 рублей за набор: депутаты обсудили поддержку военных

В гордуме обсудили новую меру поддержки для тех, кто поступает на военную службу по контракту. Инициативу рассмотрели 20 августа.

Что предложили

С 1 октября планируется вручать продуктовые пайки всем, кто приходит в пункты отбора для заключения контракта.

В набор могут войти:

галеты,

мясные, овощные и паштетные консервы,

кофе, чай, сахар, соль,

портативный разогреватель,

одноразовые ложки,

водо- и ветроустойчивые спички,

салфетки.

Стоимость и финансирование

Цена одного пайка — 680 рублей.

До конца 2025 года на это потребуется 110 160 рублей из городского бюджета.

В 2026 году затраты могут вырасти до 440 640 рублей.

Что дальше

Депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии гордумы.