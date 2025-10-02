Болеть стало бесполезно: в военкоматах пересматривают границы здоровья
С 2 октября в Пензенской области официально объявили об изменениях в списке заболеваний, которые позволяют получить отсрочку от службы в армии.
Что изменилось
На брифинге в правительстве региона начальник центра военно-врачебной экспертизы областного военкомата Дмитрий Рожков пояснил: некоторые диагнозы теперь не являются основанием для временного освобождения от призыва.
Речь идёт о таких случаях, как:
-
гипертоническая болезнь 1-й стадии;
-
неудалённые металлоконструкции костей;
-
отдельные врождённые пороки сердца и нарушения ритма (в том числе открытое овальное окно или блокада левой ножки пучка Гиса);
-
кожные болезни - экзема, псориаз, атопический дерматит, если они находятся в стадии длительной ремиссии;
-
врождённая расщелина нёба, если она была устранена хирургически и осталось лишь незначительное нарушение функции.
Кроме того, в перечень включили ещё одну позицию: отсрочка не предоставляется и тем, у кого удалена селезёнка.
Что будет с недостаточностью питания
Отдельно коснулись вопроса юношей с недостаточным весом. Если раньше таким призывникам автоматически давали отсрочку на полгода, то теперь порядок другой.
По словам Дмитрия Рожкова, отсрочка возможна только в том случае, если у молодого человека выявлены сопутствующие заболевания, требующие наблюдения и уточнения диагноза.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru