Болеть стало бесполезно: в военкоматах пересматривают границы здоровья

С 2 октября в Пензенской области официально объявили об изменениях в списке заболеваний, которые позволяют получить отсрочку от службы в армии.

Что изменилось

На брифинге в правительстве региона начальник центра военно-врачебной экспертизы областного военкомата Дмитрий Рожков пояснил: некоторые диагнозы теперь не являются основанием для временного освобождения от призыва.

Речь идёт о таких случаях, как:

гипертоническая болезнь 1-й стадии ;

неудалённые металлоконструкции костей ;

отдельные врождённые пороки сердца и нарушения ритма (в том числе открытое овальное окно или блокада левой ножки пучка Гиса);

кожные болезни - экзема, псориаз, атопический дерматит, если они находятся в стадии длительной ремиссии;

врождённая расщелина нёба, если она была устранена хирургически и осталось лишь незначительное нарушение функции.

Кроме того, в перечень включили ещё одну позицию: отсрочка не предоставляется и тем, у кого удалена селезёнка.

Что будет с недостаточностью питания

Отдельно коснулись вопроса юношей с недостаточным весом. Если раньше таким призывникам автоматически давали отсрочку на полгода, то теперь порядок другой.

По словам Дмитрия Рожкова, отсрочка возможна только в том случае, если у молодого человека выявлены сопутствующие заболевания, требующие наблюдения и уточнения диагноза.