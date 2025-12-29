Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Молоток судьи
Молоток судьи
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:49

Приговор без шансов на смягчение: дело о диверсии в Крыму получило точку

Апелляционный суд утвердил 17 лет колонии за диверсию в Крыму — РИА Новости

Приговор по делу о подготовке диверсии на военном объекте в Крыму вступил в силу после рассмотрения апелляции. Суд подтвердил законность жёсткого наказания, назначенного за госизмену и попытку теракта, подчеркнув неизменность оценки содеянного. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Решение апелляционного суда

Апелляционный военный суд признал законным приговор жителю Крыма Сергею Кучеренко, осуждённому на 17 лет лишения свободы. Судебная инстанция не нашла оснований для смягчения наказания или пересмотра выводов нижестоящего суда.

"Судебный акт оставлен без изменения", — следует из данных суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Таким образом, ранее вынесенный приговор вступил в законную силу в полном объёме.

В чём обвиняли Кучеренко

Сергей Кучеренко был признан виновным по нескольким тяжёлым статьям Уголовного кодекса РФ. Ему вменялись государственная измена (статья 275 УК РФ), подготовка террористического акта (часть 1 статьи 30 и часть 1 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатых веществ (часть 1 статьи 30 и часть 1 статьи 223.1 УК РФ).

Совокупность обвинений отражала как намерение совершить теракт, так и сотрудничество с иностранной стороной. Суд счёл доказанным, что действия обвиняемого носили осознанный и целенаправленный характер.

Ход подготовки диверсии

Как сообщал в своём Telegram-канале Южный окружной военный суд, в 2022 году сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины вышли на Кучеренко и привлекли его к сотрудничеству. В апреле 2023 года он получил задание забрать из тайника в Севастополе взрывчатое вещество, изготовить взрывное устройство и подорвать военный вертолёт Ка-27 на аэродроме отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота.

В конце апреля Кучеренко прибыл к месту дислокации военного аэродрома и изучил обстановку. Позже он приобрёл, как полагал, взрывчатое вещество, которое на деле оказалось муляжами. На этом этапе его задержали сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Назначенное наказание

Южный окружной военный суд приговорил Кучеренко к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Первые пять лет осуждённый должен провести в тюрьме, после чего — отбывать наказание в колонии.

Подтверждение приговора апелляционной инстанцией закрепило позицию суда о высокой общественной опасности подобных преступлений и их квалификации как угрозы государственной безопасности.

