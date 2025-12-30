Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:10

Защита стратегических объектов усиливается: на сборы привлекут тысячи резервистов

Резервистов направят на охрану энергетики и транспорта — Генштаб ВС РФ

Решение о привлечении резервистов к охране ключевой инфраструктуры закреплено в указе президента и рассчитано на 2026 год. Документ вводит специальный формат сборов для граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве, и содержит положения ограниченного доступа. Об этом сообщает издание lenta.ru.

Согласно документу, резервистов планируется направлять на специальные сборы с последующим привлечением к защите критически важных объектов. При этом часть организационных решений не подлежит открытому опубликованию, что подчёркивает чувствительный характер задач.

Что предполагают специальные сборы

Правительству предстоит определить перечень объектов, которые будут охраняться силами резервистов. Речь идёт о критически важных элементах инфраструктуры, в том числе в сфере энергетики и транспорта. В Генеральном штабе ранее отмечали, что для этой цели предполагается создание мобильных групп по три человека.

Министерство обороны должно определить воинские части, обеспечивающие проведение сборов. В соответствующем разделе указа присутствует подпункт с пометкой "для служебного пользования", содержание которого не раскрывается.

Кто такие резервисты и каков их статус

В Генштабе подчёркивают, что резервисты не являются военнослужащими.

"Резервисты — это ранее служившие в вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве", — пояснил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Он уточнял, что такие граждане сохраняют все права гражданских лиц. На сборы планируется привлекать наиболее подготовленных и патриотически настроенных людей, при этом служба преимущественно будет проходить в родном регионе, хотя это не является обязательным условием.

Подготовка и гарантии

Участникам специальных сборов полагаются социальные гарантии, компенсации, страховые выплаты и медицинское обеспечение, аналогичные предусмотренным для участников военных сборов. Подготовка резервистов будет проходить на специализированных полигонах.

Также допускалось привлечение сотрудников предприятий, которые подлежат охране. По оценкам, число резервистов, задействованных в защите энергообъектов, уже достигало нескольких тысяч человек.

