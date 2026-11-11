Нидерланды внедряют новую модель закупок вооружений для адаптации к быстрому устареванию технологий

Компания Oshkosh Defense строит специализированный центр интеграции (Vehicle Integration Center), чтобы быстрее устанавливать новые технологии на уже выпущенную военную технику. Компания рассчитывает сократить проверку модификаций с полутора лет до нескольких недель, сообщил директор по развитию бизнеса Логан Джонс в интервью Defense One.

По словам Джонса, при нынешнем порядке закупок проверка того, совместимо ли новое оборудование с машиной и работает ли оно на деле, начинается слишком поздно. Новый центр позволит испытывать модификации в реальных условиях уже с начала следующего года. Кроме того, Oshkosh Defense упорядочит документацию по интерфейсам (ICD) и упростит доступ к ней. Это поможет инженерам устанавливать новое оборудование, например средства борьбы с беспилотниками, без долгих поисков точек крепления в громоздких технических документах.

Нидерланды меняют подход к закупкам вооружений

Статс-секретарь по обороне Нидерландов Дирк Босвейк, отвечающий за закупки и персонал, заявил, что страна перестраивает систему госзакупок, потому что технологии стремительно устаревают. В пример он привёл беспилотники: они могут оказаться бесполезными через несколько недель после покупки, если производитель не готов постоянно выпускать обновлённые версии.

Босвейк описал новую модель: государство платит коммерческим компаниям за готовность в случае конфликта быстро начать выпуск определённой военной продукции. Например, автопроизводитель в мирное время может вести исследования и собирать опытные образцы беспилотников, а с началом боевых действий перевести заводы с автомобилей на дроны. По словам Босвейка, нужно быть готовыми идти на риск: стремление к стопроцентной гарантии оборачивается упущенными возможностями.

Контракты и соглашения

На ежегодной встрече оборонных компаний Нидерландов и США Bell Textron подписала два меморандума о взаимопонимании. С компанией PhotonFirst она изучит применение волоконно-оптических датчиков для контроля состояния конструкции летательных аппаратов. С Нидерландской ассоциацией оборонной промышленности (NIDV) — будет искать партнёров в стране и развивать сотрудничество в области исследований и разработок.

Подразделение Lockheed Martin Skunk Works подписало соглашение с Королевским нидерландским аэрокосмическим центром (NLR) о поддержке ВВС Нидерландов. Документ расширяет действующее сотрудничество и открывает нидерландским компаниям доступ к производственной цепочке Lockheed Martin.