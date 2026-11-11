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Флаг Нидерландов
Флаг Нидерландов
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 17:34

Нидерланды внедряют новую модель закупок вооружений для адаптации к быстрому устареванию технологий

Компания Oshkosh Defense строит специализированный центр интеграции (Vehicle Integration Center), чтобы быстрее устанавливать новые технологии на уже выпущенную военную технику. Компания рассчитывает сократить проверку модификаций с полутора лет до нескольких недель, сообщил директор по развитию бизнеса Логан Джонс в интервью Defense One.

По словам Джонса, при нынешнем порядке закупок проверка того, совместимо ли новое оборудование с машиной и работает ли оно на деле, начинается слишком поздно. Новый центр позволит испытывать модификации в реальных условиях уже с начала следующего года. Кроме того, Oshkosh Defense упорядочит документацию по интерфейсам (ICD) и упростит доступ к ней. Это поможет инженерам устанавливать новое оборудование, например средства борьбы с беспилотниками, без долгих поисков точек крепления в громоздких технических документах.

Нидерланды меняют подход к закупкам вооружений

Статс-секретарь по обороне Нидерландов Дирк Босвейк, отвечающий за закупки и персонал, заявил, что страна перестраивает систему госзакупок, потому что технологии стремительно устаревают. В пример он привёл беспилотники: они могут оказаться бесполезными через несколько недель после покупки, если производитель не готов постоянно выпускать обновлённые версии.

Босвейк описал новую модель: государство платит коммерческим компаниям за готовность в случае конфликта быстро начать выпуск определённой военной продукции. Например, автопроизводитель в мирное время может вести исследования и собирать опытные образцы беспилотников, а с началом боевых действий перевести заводы с автомобилей на дроны. По словам Босвейка, нужно быть готовыми идти на риск: стремление к стопроцентной гарантии оборачивается упущенными возможностями.

Контракты и соглашения

На ежегодной встрече оборонных компаний Нидерландов и США Bell Textron подписала два меморандума о взаимопонимании. С компанией PhotonFirst она изучит применение волоконно-оптических датчиков для контроля состояния конструкции летательных аппаратов. С Нидерландской ассоциацией оборонной промышленности (NIDV) — будет искать партнёров в стране и развивать сотрудничество в области исследований и разработок.

Подразделение Lockheed Martin Skunk Works подписало соглашение с Королевским нидерландским аэрокосмическим центром (NLR) о поддержке ВВС Нидерландов. Документ расширяет действующее сотрудничество и открывает нидерландским компаниям доступ к производственной цепочке Lockheed Martin.

  • BAE Systems купила участок площадью около 5,3 га в округе Уэлд (штат Колорадо), чтобы расширить выпуск космической аппаратуры и датчиков.
  • Сухопутные войска США увеличили общеармейский контракт с компанией Striveworks на решения в области искусственного интеллекта в десять раз — до 700 млн долларов. Кроме того, у компании есть контракт на 200 млн долларов по программе управления войсками нового поколения (Next Generation Command and Control).
  • Пентагон заключил с Nikon Advanced Manufacturing контракт на разработку специальных установок аддитивного производства (3D-печати) для изготовления центральных секций корпуса крылатых ракет Tomahawk. Сумма не раскрывается. Сделка заключена в рамках программы анализа и поддержки оборонно-промышленной базы (Industrial Base Analysis and Sustainment).
  • ВМС США провели серию предварительных испытаний: связали авианосец Ronald Reagan с беспилотным самолётом-заправщиком MQ-25, который находился на земле в штате Иллинойс — более чем в 3400 км от корабля. С помощью станции управления MD-5C операторы передавали команды и проверяли бортовые системы аппарата по спутниковой связи.
Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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