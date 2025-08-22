Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Два одинаковых упражнения — два разных исхода: какой выбор решает судьбу плеч

Каролина Араухо объяснила, почему жим за головой повышает риск травмы плеч

Представьте: два упражнения выглядят почти одинаково, но одно из них способно укрепить плечи, а другое — скорее привести к травме. Речь идёт о жиме стоя: классическом military press и варианте за головой. На первый взгляд разница минимальна, но специалисты утверждают — безопаснее и эффективнее именно military press.

Почему military press выигрывает

По словам сертифицированного тренера по силовой подготовке Каролины Араухо, military press максимально задействует все отделы дельтовидных мышц — передний, боковой и задний. В то время как жим за головой частично перекладывает нагрузку на верх спины и создаёт излишнее давление на ротаторную манжету плеча.

Кроме того, жим спереди формирует более устойчивое положение для суставов и снижает риск защемления нерва или надрыва мышц. "Это упражнение — находка для тех, кто хочет развить общую силу плечевого пояса", — отмечает Араухо.

Ошибки, которые делают новички

Многие стремятся взять максимальный вес, забывая о технике. В итоге польза сводится к нулю, а риск травмы возрастает. Эксперты советуют начинать с минимальных весов и тщательно отслеживать технику в зеркале. Как только форма движения нарушается — пора остановиться.

Не стоит пренебрегать и разминкой: круговые движения руками, лёгкие махи и упражнения на мобильность плеч помогут подготовить суставы к нагрузке. Несколько минут на такие элементы способны повысить результат и предотвратить хронические боли.

Что не так с жимом за головой

На первый взгляд упражнение похоже на military press, но на практике оно ставит плечи в крайне неестественное положение. Даже при хорошей подвижности это создаёт нагрузку на ротаторную манжету и шею. У большинства людей просто нет достаточной гибкости, чтобы безопасно выполнять этот вариант.

Если всё же решите оставить его в программе, начинайте с минимального веса и контролируйте каждое движение. Любая ошибка может закончиться растяжением или даже травмой шеи.

Как встроить military press в тренировку

Жим стоя — это многосуставное упражнение: помимо плеч, активно работает кора и мышцы рук. Его удобно включать как в тренировку верхней части тела, так и в комплекс на всё тело. Главное — давать плечам отдых не менее суток перед повторной нагрузкой.

Military press можно выполнять не только со штангой, но и с гантелями. Последние позволяют подстраивать амплитуду под особенности вашего тела, развивают равномерную силу с обеих сторон и подходят новичкам благодаря разнообразию весов. Араухо рекомендует начинать с гантелей по 4-5 кг и увеличивать вес постепенно.

В жизни тоже пригодится

Интересный факт: каждый раз, когда вы ставите коробку на верхнюю полку или поднимаете сумку над головой, вы фактически выполняете упрощённый military press. Поэтому тренировка этого движения в зале — это не только сила и рельеф, но и практическая профилактика бытовых травм.

