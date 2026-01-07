Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:38

Сила без альянсов: Сербия обозначила условия сохранения военного нейтралитета

Белград отказывается вступать в военные альянсы — экс-министр обороны Александар Вулин

Военный нейтралитет для Сербии — не тактический манёвр и не предмет политического торга, а зафиксированный выбор государства и общества. В Белграде подчёркивают, что этот курс позволил стране избежать втягивания в чужие конфликты и сохранить пространство для самостоятельных решений в сфере безопасности. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил бывший вице-премьер Сербии, экс-министр обороны Александар Вулин.

Нейтралитет как решение нации

По словам Вулина, статус военной нейтральности закреплён в Стратегии национальной обороны и не может быть пересмотрен волей отдельных политиков.

"Сербия является военно-нейтральным государством. Это уже не вопрос, который может решать какой-то политик. Это вопрос парламента, это вопрос нации", — подчеркнул он.

Изменение этого курса, отметил экс-министр, потребовало бы коренной трансформации всей политической и общественной системы.

При этом Вулин обратил внимание, что нейтралитет не означает слабость. Напротив, его сохранение возможно лишь при наличии собственных военных возможностей и готовности защищать страну и сербов за её пределами.

Сила как условие нейтралитета

В Стратегии национальной обороны, напомнил Вулин, прямо указано: любое нападение на Республику Сербскую или на сербов, где бы они ни проживали, рассматривается как нападение на Сербию.

"Единственный способ сохранить военный нейтралитет — быть военной силой. Быть способными защищать свою территорию и свои интересы", — заявил он.

По его оценке, именно этот подход позволил Белграду не оказаться втянутым в текущие вооружённые конфликты. Вулин отметил, что при отсутствии нейтралитета Сербия могла бы быть использована в украинском кризисе, чего страна сознательно избегает.

Отказ от военных блоков

Отдельно экс-вице-премьер подчеркнул, что Сербия не намерена участвовать в военных альянсах, которые предполагают ведение "чужих войн". Он напомнил, что одним из аргументов против вступления в НАТО было нежелание отправлять сербских солдат на конфликты, не имеющие отношения к национальным интересам страны.

Новые вызовы безопасности

Вулин также указал на формирование, по его словам, регионального военного союза с участием Словении, Хорватии, Албании и так называемого Косово. Он расценил это как попытку окружения Сербии. Дополнительным риском он назвал рост оборонных расходов в Европе и курс на закупку вооружений исключительно в США, что, по его мнению, стало бы для Белграда экономически и технически неподъёмным.

При этом Вулин обратил внимание на отсутствие реакции Запада на милитаризацию Косово, включая поставки американских и турецких вооружений, назвав такую позицию показательной.

