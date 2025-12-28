Когда туалет — уже достижение: как бытовой кризис стал символом армии Бельгии

Ситуация с бытовыми условиями в армии редко становится предметом публичной гордости, однако в Бельгии именно этот вопрос вновь оказался в центре внимания. Поводом стало заявление министра обороны страны Тео Франкена, который подчеркнул, что в военных казармах наконец появились пригодные для использования санузлы. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Символ инфраструктурного кризиса

Тео Франкен напомнил о проблемах, которые долгие годы сопровождали бельгийские вооружённые силы. По его словам, инвестиционные планы, представленные его предшественниками — Стивеном Вандепютом и Людивин Дедонер, — стали важным шагом к выходу из кризиса. Министр подчеркнул, что период, вошедший в историю под ироничным названием "план моча", остался в прошлом.

"Обратите внимание: то, что мои предшественники Стивен Вандепют и Людивин Дедонер представили, было более чем значительными инвестиционными планами. Время печально известного "плана моча", возникшего из-за того, что в наших казармах больше не было пригодных к использованию санузлов, к счастью, уже позади", — написал министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Как возник "план моча"

Скандал вокруг состояния армейской инфраструктуры разгорелся в Бельгии в 2018 году. Тогда проверки выявили, что в ряде казарм туалеты и душевые находились в аварийном состоянии и частично не могли использоваться по назначению. Проблема оказалась системной и стала следствием многолетнего недофинансирования военной сферы.

Для экстренного исправления ситуации власти были вынуждены запустить специальную программу срочного ремонта. Бельгийские СМИ дали ей ироничное название "план моча", которое быстро стало нарицательным и символизировало глубокий упадок базовой инфраструктуры армии.

Переход к долгосрочным инвестициям

В 2020–2022 годах министр обороны Людивин Дедонер включила модернизацию казарм в более масштабный инвестиционный план. Тогда она заявляла, что период, ассоциируемый исключительно с ремонтом туалетов, стал наглядным отражением накопленных проблем в армии.

По её оценке, выход из этого состояния требовал не точечных решений, а системных вложений. Обновление казарм рассматривалось как часть более широкой стратегии восстановления военной инфраструктуры и повышения условий службы для личного состава.