Служить — внутри страны: Максуров объяснил, куда отправят челябинских призывников

Осенью 2025 года из Челябинской области в армию отправятся 2900 юношей, но ни один из них не будет направлен в зону специальной военной операции и новые регионы. Об этом сообщил военный комиссар области Андрей Максуров на брифинге в "АиФ-Челябинск".

Где будут служить призывники

Максуров подчеркнул:

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы по призыву в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил РФ, а также других воинских формирований только на территории Российской Федерации. Все военнослужащие по призыву к участию в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут. Все, кто выслужит положенный срок, будут своевременно уволены и направлены домой".

Осенний призыв 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве 29 сентября 2025 года.

Кампания продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года .

Срок службы остаётся прежним — один год.

По словам Максурова, военные комиссариаты региона полностью готовы к проведению кампании.