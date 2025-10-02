Служить — внутри страны: Максуров объяснил, куда отправят челябинских призывников
Осенью 2025 года из Челябинской области в армию отправятся 2900 юношей, но ни один из них не будет направлен в зону специальной военной операции и новые регионы. Об этом сообщил военный комиссар области Андрей Максуров на брифинге в "АиФ-Челябинск".
Где будут служить призывники
Максуров подчеркнул:
"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы по призыву в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил РФ, а также других воинских формирований только на территории Российской Федерации. Все военнослужащие по призыву к участию в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут. Все, кто выслужит положенный срок, будут своевременно уволены и направлены домой".
Осенний призыв 2025 года
-
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве 29 сентября 2025 года.
-
Кампания продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года.
-
Срок службы остаётся прежним — один год.
По словам Максурова, военные комиссариаты региона полностью готовы к проведению кампании.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru