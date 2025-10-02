Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Российский солдат
Российский солдат
© Mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:28

Служить — внутри страны: Максуров объяснил, куда отправят челябинских призывников

Военком Максуров: призывники из Челябинской области не поедут в зону СВО

Осенью 2025 года из Челябинской области в армию отправятся 2900 юношей, но ни один из них не будет направлен в зону специальной военной операции и новые регионы. Об этом сообщил военный комиссар области Андрей Максуров на брифинге в "АиФ-Челябинск".

Где будут служить призывники

Максуров подчеркнул:

"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы по призыву в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил РФ, а также других воинских формирований только на территории Российской Федерации. Все военнослужащие по призыву к участию в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут. Все, кто выслужит положенный срок, будут своевременно уволены и направлены домой".

Осенний призыв 2025 года

  • Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве 29 сентября 2025 года.

  • Кампания продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

  • Срок службы остаётся прежним — один год.

По словам Максурова, военные комиссариаты региона полностью готовы к проведению кампании.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жители Магнитогорска пожаловались на зазоры в рельсах, подрядчик отказался устранять дефекты сегодня в 1:18

Суд приказал — подрядчик игнорирует: в Магнитогорске трамваи гремят, а дома дрожат

В Магнитогорске подрядчик отказался чинить трамвайные рельсы после решения суда. Теперь его ждёт принудительное исполнение.

Читать полностью » Призывники из Челябинской области распределены по всем военным округам России сегодня в 0:17

Часть — в учебки, часть — во флот: где будут служить новобранцы из Челябинской области

Осенний призыв в Челябинской области проходит с новыми правилами: часть новобранцев отправят в Центральный округ, а повестки теперь приходят через Госуслуги.

Читать полностью » В Свердловской области предложили штрафовать родителей за мат детей на 5–10 тысяч рублей вчера в 23:57

Ругнулся — родители платят: в Свердловской области предложили штрафы за детский мат

В Свердловской области предложили штрафовать родителей за брань детей. Размер штрафа — до 10 тысяч рублей. Также обсуждается ограничение соцсетей для подростков.

Читать полностью » В Челябинске подписаны соглашения дум городов России о сотрудничестве в сфере МСУ вчера в 23:28

Челябинск стал центром муниципального диалога: в городе подписали соглашения с тремя регионами

Челябинская гордума подписала соглашения о сотрудничестве с думами Якутска, Кургана и Волгограда. Главная тема круглого стола — новый закон о МСУ.

Читать полностью » В Челябинске одобрен проект строительства 20-этажного отеля у вокзалов вчера в 22:27

Проект лежал с 2010 года — теперь его увеличили: Челябинск получит 20-этажный отель с офисами и кафе

В Челябинске спустя 15 лет утвердили проект 20-этажного отеля рядом с вокзалами. В нём будет более 100 номеров, кафе, офисы и подземный паркинг.

Читать полностью » Российская цирковая компания ищет подрядчика для проектной документации Челябинского цирка вчера в 21:18

3 миллиарда за бегемота и купол: сколько будет стоить возвращение цирка в Челябинск

Челябинский цирк, закрытый ещё в 2019 году, готовят к масштабной реконструкции: проект оценивают в 3 миллиарда, открытие ожидается к 2028 году.

Читать полностью » Взносы на капитальный ремонт в Свердловской области увеличатся с 17,48 до 18,81 руб. вчера в 20:27

С 2026 года жильё подорожает — даже если вы его не продаёте: капремонт вырастет на 7%

С 2026 года свердловчане будут платить больше за капремонт: взнос увеличится на 7% и составит 18,81 рубля за «квадрат».

Читать полностью » Yollo полностью покинет офлайн-ритейл в течение шести месяцев — «Коммерсант» вчера в 19:18

Вроде росли — а теперь пропадают: что не так с Yollo, который уходит с рынка

Российский бренд Yollo уходит из офлайн-ритейла: несмотря на рост выручки, компания остаётся в убытке и закрывает магазины по всей стране.

Читать полностью »

Новости
ПФО

Военкомат Пензенской области: треть новобранцев направят сначала в учебные части
Наука

NASA заявило, что "Вояджер-1" удалится от Земли на 16 млрд км к ноябрю 2026 года
Технологии

Китайские учёные испытывают роботов-собак для освоения Луны в пещере Хэйлунцзяна
Спорт и фитнес

Невролог: даже 10 минут тренировки в день укрепляют спину и осанку
Дом

Настенные панели и органайзеры помогают поддерживать порядок в гараже
Еда

Ассоциация диетологов России заявила о пользе трёхзернового хлеба для пищеварения
Авто и мото

Власти Италии выделили 597 млн евро на поддержку покупателей электрокаров
Питомцы

Служба национальных парков США: бродячие кошки остаются главной угрозой птицам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet