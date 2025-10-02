Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Часть — в учебки, часть — во флот: где будут служить новобранцы из Челябинской области

Призывники из Челябинской области распределены по всем военным округам России

В Челябинской области завершён план распределения осеннего призыва. По словам военного комиссара региона Андрея Максурова, часть новобранцев направят в разные военные округа страны, а также во флот и учебные части.

Куда отправятся призывники

  • Центральный военный округ - 21%

  • Московский военный округ - 13,6%

  • Восточный военный округ - 12%

  • Южный военный округ - около 10%

  • Ленинградский военный округ - около 2%

  • Военно-морской флот - около 3%

  • Другие войска и формирования - примерно 50%

Максуров уточнил, что треть всех призывников отправят в учебные соединения, где они освоят современную технику и получат воинскую специальность перед службой в частях.

Нововведения призыва

Этой осенью в регионе впервые применяют единый реестр воинского учета. Он позволяет:

  • поддерживать актуальные данные о призывниках,

  • предоставлять отсрочки без личного визита в военкомат, если есть все сведения в системе.

Кроме того, введены электронные повестки. Они приходят в личный кабинет на Госуслугах и фиксируются в общедоступном реестре.

Если призывник не явится без уважительной причины в течение 20 дней, к нему применят ограничительные меры для обеспечения явки. При этом бумажные повестки сохраняют юридическую силу.

