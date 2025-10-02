Часть — в учебки, часть — во флот: где будут служить новобранцы из Челябинской области
В Челябинской области завершён план распределения осеннего призыва. По словам военного комиссара региона Андрея Максурова, часть новобранцев направят в разные военные округа страны, а также во флот и учебные части.
Куда отправятся призывники
-
Центральный военный округ - 21%
-
Московский военный округ - 13,6%
-
Восточный военный округ - 12%
-
Южный военный округ - около 10%
-
Ленинградский военный округ - около 2%
-
Военно-морской флот - около 3%
-
Другие войска и формирования - примерно 50%
Максуров уточнил, что треть всех призывников отправят в учебные соединения, где они освоят современную технику и получат воинскую специальность перед службой в частях.
Нововведения призыва
Этой осенью в регионе впервые применяют единый реестр воинского учета. Он позволяет:
-
поддерживать актуальные данные о призывниках,
-
предоставлять отсрочки без личного визита в военкомат, если есть все сведения в системе.
Кроме того, введены электронные повестки. Они приходят в личный кабинет на Госуслугах и фиксируются в общедоступном реестре.
Если призывник не явится без уважительной причины в течение 20 дней, к нему применят ограничительные меры для обеспечения явки. При этом бумажные повестки сохраняют юридическую силу.
