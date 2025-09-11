Остановили — и сразу в военкомат: кого ищут на пензенских дорогах

В среду, 10 сентября, в Пензе прошёл совместный рейд военных следователей, полиции, сотрудников ГАИ и Росгвардии. Правоохранители останавливали автомобилистов и проверяли наличие у них гражданства и военного билета.

Как проходила проверка

Мероприятие длилось несколько часов — в центре города и на ключевых выездах.

Было проверено 65 транспортных средств .

11 граждан направили в военный комиссариат Пензы для постановки на учёт.

Масштабы кампании

С начала 2025 года в Пензенской области и Мордовии уже прошло 25 подобных рейдов.

По их итогам выявили 375 бывших трудовых мигрантов, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. Все они были направлены в комиссариаты.